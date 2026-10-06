وصل 52.50 .. سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 في البنوك العاملة وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ما بين 52.34 و52.40 جنيه للشراء، فيما تراوح سعر البيع بين 52.44 و52.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك HSBC سجل 52.44 جنيه للشراء، 52.54 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.42 جنيه للشراء، 52.52 جنيه للبيع

بنك مصر: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 52.36 جنيه للشراء، 52.50 جنيه للبيع

بنك البركة: 52.35 جنيه للشراء، 52.45 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 52.34 جنيه للشراء، 52.44 جنيه للبيع.