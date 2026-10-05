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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة جديدة في سعر الدولار بالبنوك.. وهذا أعلى سعر تم تسجيله اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك المصرية بعد القفزة الأخيرة
أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك المصرية بعد القفزة الأخيرة
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الارتفاع الملحوظ خلال تعاملات اليوم الإثنين 5 أكتوبر، حيث واصل الأخضر صعوده في عدد كبير من البنوك العاملة بالسوق المصرية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وجاء هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار النسبي، ليسجل الدولار مستويات جديدة تعد الأعلى له خلال تعاملات اليوم، حيث تخطى مستوى ال 52 جنيهاً، وذلك في ظل تقلبات يشهدها سوق الصرف العالمي والمحلي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

- مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.420 جنيه للشراء، 52.520 جنيه للبيع
- بنك HSBC: 52.400 جنيه للشراء، 52.500 جنيه للبيع
- بنك مصر: 52.380 جنيه للشراء، 52.480 جنيه للبيع
- البنك الأهلي المصري: 52.380 جنيه للشراء، 52.480 جنيه للبيع
- البنك العقاري المصري العربي: 52.380 جنيه للشراء، 52.480 جنيه للبيع
 

الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية مع استمرار المخاوف التضخمية وتراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

المصرف العربي الدولي: 52.380 جنيه للشراء، 52.480 جنيه للبيع
- بنك التعمير والإسكان: 52.380 جنيه للشراء، 52.480 جنيه للبيع
- بنك قناة السويس: 52.380 جنيه للشراء، 52.480 جنيه للبيع
- بنك الكويت الوطني NBK: 52.380 جنيه للشراء، 52.480 جنيه للبيع
- البنك المصري الخليجي: 52.380 جنيه للشراء، 52.480 جنيه للبيع
- بنك الإسكندرية: 52.380 جنيه للشراء، 52.480 جنيه للبيع
 

البنك المركزي المصري: 52.362 جنيه للشراء، 52.501 جنيه للبيع
- المصرف المتحد: 52.360 جنيه للشراء، 52.460 جنيه للبيع
- بنك البركة: 52.350 جنيه للشراء، 52.450 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي CIB: 52.350 جنيه للشراء، 52.450 جنيه للبيع
- كريدي أجريكول: 52.340 جنيه للشراء، 52.440 جنيه للبيع

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