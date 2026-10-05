تجاوز الـ52.50 ..الدولار يواصل الصعود اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، داخل البنوك ليتجاوز مستويات الـ 52 جنيهًا في كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية.
سعر الدولار في البنوك
سجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:
- 52.22 جنيه للشراء.
- 52.36 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
- 52.37 جنيه للشراء.
- 52.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك البركة
- 52.35 جنيه للشراء.
- 52.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى
- 52.38 جنيه للشراء.
- 52.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
- 52.36 جنيه للشراء.
- 52.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
- 52.40 جنيه للشراء.
- 52.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB
- 52.35 جنيه للشراء.
- 52.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول
- 52.38 جنيه للشراء.
- 52.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد
- 52.36 جنيه للشراء.
- 52.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الكويت الوطنى
- 52.42 جنيه للشراء.
- 52.52 جنيه للبيع.