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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
أمل مجدى

ارتفع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 ، ويستعرض موقع صدى البلد أسعار البيع والشراء في البنوك..

سعر الدولار اليوم في البنوك 

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 52.34 جنيهًا للشراء، 52.44 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي لـ 52.33 جنيهًا للشراء، 52.43 جنيهًا للبيع.


وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول (CA)
 52.37 جنيه للشراء، وللبيع 52.47 جنيه.

ووصل سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH)
للشراء 52.36 جنيه، وللبيع إلى 52.46 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في بنك التجاري الدولي (CIB) للشراء 52.35 جنيه، وللبيع 52.45 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية (SAIB) للشراء  52.35 جنيه وللبيع إلى 52.45 جنيه.

ووصل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي (HSBC)  للشراء 52.35 جنيه، وللبيع 52.45 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB Alahli)
للشراء 52.35 جنيه، وللبيع إلى 52.45 جنيه.

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية (ALEXBANK)
للشراء 52.34 جنيه، وللبيع 52.44 جنيه.

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