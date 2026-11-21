أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقة نجران، مشددا على ضرورة الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.

وحث الدفاع المدني السعودي في بيان له جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الإتصال بالرقم (998) في حالة الطوارئ.

جاء ذلك بعد دقائق معدودة من إطلاق الدفاع المدني السعودي إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة نجران للتحذير من خطر.

وفي وقت لاحق من مساء أمس الجمعة؛ فقد أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه منطقة جازان، بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي - في بيان - إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة جازان

وأشار إلى سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض بمنطقة الشقيق وجارٍ مباشرة الموقع من جهات الاختصاص.