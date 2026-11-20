أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقة جازان، داعيا الجميع إلى ضرورة الاستمرار في اتباع تعليماته ⁧ وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.

كما حث الدفاع المدني الجميع بضرورة الإتصال بالرقم (998) في حالة الطوارئ.

جاء ذلك بعد دقائق من إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة جازان للتحذير من خطر.



ومنذ قليل ؛ هددت الفصائل اليمنية باستهداف المركز المالي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في العاصمة السعودية الرياض بات هدفا عسكريا لقواتها .

وفي بيان مقتضب لها ؛ دعت الفصائل كل الموظفين والعاملين في المدينة والمواطنين للابتعاد عنه فورا.

كما أعلنت الفصائل اليمنية أن ميناء جدة السعودي وجميع موانئ المملكة في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لقواتها في حال نفذ قوات التحالف تهديداتها بقصف ميناء الحديدة.

كما حذرت الفصائل في بيان لها الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورا والابتعاد عنها.

وكذا؛ دعت جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا.

ودعت القوات المشتركة للتحالف المدنيين الى ضرورة إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، لسلامتهم.