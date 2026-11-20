أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُعد الرابح الأكبر من القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، مشيرًا إلى أن الاجتماع يحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، في ظل ما تمثله الدول الثلاث من قوى مؤثرة في النظام الدولي.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القمة عكست رغبة الأطراف الثلاثة في الحوار والاستماع المباشر إلى مواقف بعضها البعض، رغم التباينات في المصالح والتوجهات، لافتًا إلى أن كل دولة دخلت الاجتماع بأجندة خاصة وأولويات تسعى إلى تحقيقها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الولايات المتحدة ركزت خلال اللقاء على تطورات الأوضاع في أوروبا ومناطق التماس الاستراتيجي في آسيا، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الإيرانية، فضلًا عن تعزيز حضورها في منطقة جنوب شرق آسيا.

في المقابل، أوضح أن الصين تضع ملفات تايوان والأمن الآسيوي وبحر الصين الجنوبي ضمن أولوياتها، بينما تسعى روسيا إلى تحقيق مصالحها الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.

مصالح مشتركة تجمع القوى الثلاث

وأضاف فهمي أن روسيا والصين والولايات المتحدة تمتلك أهدافًا ومصالح خاصة في علاقاتها مع الطرفين الآخرين، إلا أن هناك قواسم مشتركة يمكن أن تفتح المجال أمام التعاون، من بينها أمن الطاقة والممرات الدولية والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية، فضلًا عن الذكاء الاصطناعي وضبط التسلح والاتفاقيات النووية.

بيان القمة يحتاج إلى خطوات عملية

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن البيان الصادر عن القمة يحمل مؤشرات إيجابية، لكنه يحتاج إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال من خلال إجراءات وتدابير عملية، خاصة فيما يتعلق بوقف الحرب الروسية الأوكرانية ومنع امتداد تداعياتها إلى أوروبا، واحتواء المواجهة الأمريكية الإيرانية وخفض التوتر في منطقة الخليج.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية لا تشير إلى إمكانية التوصل إلى حلول نهائية وسريعة للأزمات الدولية، وإنما تتجه نحو تفاهمات تدريجية ومرحلية وتوافقية، تستهدف تفكيك عناصر الأزمات والوصول إلى الحد الأدنى من الاتفاق بين الأطراف المعنية.

وأكد فهمي أن الدول العربية ستكون من أكثر الأطراف تأثرًا بتداعيات أي تصعيد في منطقة الخليج، ما يجعل احتواء التوترات الإقليمية والتوصل إلى تفاهمات سياسية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار المنطقة.