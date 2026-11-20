كشفت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، تفاصيل القبض على زوجة مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، بعد ضبطها أثناء محاولتها إدخال مواد مخدرة وهواتف محمولة إلى زوجها داخل محبسه.

وقالت فاتن عبد المعبود، إن الواقعة شهدت ضبط زوجة إسلام كابونجا وبحوزتها مجموعة من الممنوعات، خلال توجهها لزيارته داخل مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة 6 أكتوبر، حيث كشفت إجراءات التفتيش عن حيازتها مواد مخدرة وهواتف محمولة.

وأضافت أن المضبوطات شملت قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، و52 قرصًا من عقار الترامادول، بالإضافة إلى 4 هواتف محمولة من ماركة نوكيا، في محاولة لإدخالها إلى زوجها داخل محبسه.

وأشارت إلى أن الواقعة أثارت تساؤلات بشأن كيفية محاولة إدخال تلك الممنوعات إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ومدى الإجراءات الأمنية المتبعة لمنع دخول المواد المحظورة إلى أماكن الاحتجاز.

وتأتي الواقعة في الوقت الذي يقضي فيه إسلام كابونجا عقوبة الحبس، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع غنائية تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء وعبارات تحرض على العنف والبلطجة.

واختتمت فاتن عبد المعبود بعرض تفاصيل الواقعة التي كشف عنها مصطفى درغام، مع تسليط الضوء على المضبوطات والإجراءات القانونية التي اتخذت حيال الواقعة.