كشف الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، موقفه من التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، موضحًا أن موافقته على التعديلات جاءت انطلاقًا من أهداف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من الفاقد الكهربائي، ورفع كفاءة منظومة الكهرباء، وليس بهدف تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة.

وقال الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن إم تي أي، إنه لو كانت التعديلات ستمس المواطن أو تؤدي إلى زيادة الأسعار، لكان اتخذ موقفًا بالرفض، مؤكدًا أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل تكلفة إصلاح منظومة الكهرباء.

وأوضح الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، أن نسبة الفاقد الكهربائي كبيرة للغاية، وتصل إلى نحو 23% وفقًا للأرقام التي أشار إليها، معتبرًا أن الحد من هذا الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل من الأهداف المهمة التي تستدعي تطوير آليات العمل داخل قطاع الكهرباء.