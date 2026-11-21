تحدث الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن طموحاته لزيادة الإقبال الجماهيري على فعاليات الدورة الـ47 من المهرجان، مؤكدًا أن الجمهور يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح أي تجربة سينمائية.

وقال حسين فهمي، خلال استضافته في برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: «أنا جاي من خلفية سينمائية، ويهمني دايمًا إن الفيلم اللي أنا بعمله يكون ليه جمهور، وأنا بعامل المهرجان كأنه فيلم سينما، وكأني بنتج فيلم وعايز الفيلم ينجح عشان نقدر نعمل أفلام تانية تنجح برضه وليها جمهورها، فبيهمني جدًا الجمهور وأكبر عدد من المشاهدين».

وأضاف: «بطمح في الدورة الـ47 إننا نوصل لـ60 ألف تذكرة الجمهور ياخدها عشان يحضر أفلام وفعاليات، يعني مهرجان زي مهرجان برلين بنلاقي إن فيه 250 ألف تذكرة متباعة، وده رقم كبير جدًا، وعشان كده عندي الأمل إننا نفضل نزيد».