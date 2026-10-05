تحول مفاجئ.. أسعار النفط تشتعل وبرنت يقفز لـ102 دولار بسبب الحرب على إيران

تحولت أسعار النفط للارتفاع وسط تعاملات متقلبة اليوم الاثنين، وذلك عقب زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط وتعهد مجموعة الدول السبع بزيادة الإمدادات، غير أن عمليات البيع ظلت محدودة بفعل المخاوف المستمرة من ​اضطرابات محتملة مرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 102.41 دولار للبرميل ‌بحلول الساعة 1138 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا أو نحو واحد بالمئة إلى 90.21 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز.

وكان العقدان قد تراجعا بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك إن خام برنت تلقى دعما من تجدد قوة أسعار منتجات الوقود، ​إذ إن خطة مجموعة السبع للسحب من مخزونات الخام والديزل على مدى الأشهر الأربعة المقبلة توفر دعما قصير الأجل فقط ​ولا تعالج القيود الهيكلية التي تواجه سوق منتجات الوقود المكررة.

وارتفعت العقود الآجلة لزيت الغاز في بورصة إنتركونتننتال ⁠بأكثر من اثنين بالمئة إلى 1391 دولارا للطن المتري. وقالت ميج أونيل الرئيسة التنفيذية لشركة بي.بي في مؤتمر إنرجي إنتليجنس في لندن ​اليوم الاثنين إن الشركة عدلت عمليات مصافيها للتركيز على إنتاج المزيد من الديزل.

وتخلى برنت عن معظم مكاسبه الأسبوع الماضي، بينما انخفض الخام الأمريكي ​1.6 بالمئة بعد أن اتفقت دول مجموعة السبع يوم الجمعة على سحب 100 مليون برميل من الديزل والخام من احتياطيات الطوارئ. كما تعهدت بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيضاف هذا السحب إلى صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط، التي ارتفعت فوق مستويات ما ​قبل الحرب في أربعة أيام من الأيام السبعة الأخيرة من سبتمبر، وفقا لبيانات شحن صادرة اليوم الاثنين، على الرغم من الهجمات ​التي استهدفت السفن المارة عبر مضيق هرمز.



وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية خلال مؤتمر إنرجي إنتليجنس إنه يتوقع استمرار الضغوط على إمدادات النفط الخام ‌والوقود المكرر، ⁠وإن إعادة ملء المخزونات العالمية بعد السحب الطارئ منها قد تستغرق عامين.

ولم يتضح حجم الكميات التي ستأتي في إطار الاتفاق الجديد لمجموعة السبع من المخزونات المتبقية من اتفاق مارس آذار، الذي نص على سحب 400 مليون برميل بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الأسبوع الماضي إن الدول الأعضاء سحبت نحو ثلثي الكميات المنصوص عليها من اتفاق مارس آذار البالغ 400 مليون برميل.

وقال ​الحوثيون إنهم أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات ​مسيرة على مواقع تابعة لأرامكو ⁠السعودية في الرياض ومنطقة خريص بالسعودية، ردا على 50 غارة جوية وصاروخية بقيادة السعودية في اليمن خلال الاثنتي عشرة ساعة الماضية. ولم يصدر تأكيد من السعودية.

وقال مصدران عسكريان إن قوات الحكومة اليمنية هاجمت ​اليوم الاثنين مواقع الحوثيين في مديرية ذوباب المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، وذلك بعد يوم ​من شن الحكومة المعترف ⁠بها دوليا حملة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال مصدران مطلعان إن تحالف أوبك+ أرجأ مراجعة كانت ستحدد حصص إنتاج النفط لأعضائه في 2027، بعد أن عطلت الحرب على إيران مشروعات لتوسيع الطاقة الإنتاجية في أنحاء الشرق الأوسط، مما ألقى بحالة من الضبابية على تقديرات إقدرات الإنتاج ⁠في المستقبل.

وبالتزامن ​مع ذلك، خفضت شركة أرامكو أسعار بيع النفط الخام لآسيا لشهر نوفمبر تشرين ​الثاني إلى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات، في خطوة غير متوقعة.

وفي خطوة قد تزيد من نقص المنتجات النفطية المكررة، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع نُشرت ​يوم السبت أن بلاده ستواصل استهداف مصافي النفط الروسية.