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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار النفط وسط تقييم السوق لإشارات متباينة بشأن الإمدادات

استقرار أسعار النفط وسط تقييم السوق لإشارات متباينة بشأن الإمدادات
استقرار أسعار النفط وسط تقييم السوق لإشارات متباينة بشأن الإمدادات
أ ش أ

 استقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الجمعة، بينما يقيّم السوق احتمال تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مقابل مؤشرات على تعافي إمدادات النفط من الشرق الأوسط الأسبوع الجاري.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات، أو 0.03%، إلى 102.28 دولار للبرميل، بعدما جرى تداولها على ارتفاع طفيف في التعاملات المبكرة اليوم. ومع ذلك، تتجه العقود لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 2%، رغم إغلاقها أمس الخميس على ارتفاع بأكثر من 4 دولارات.

وفي المقابل، تراجع خام غرب تكساس الوسيط 19 سنتًا، أو 0.2%، إلى 92.68 دولار للبرميل، ويتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 0.3%.

وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع في الجلسة السابقة، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن شركات التكرير الصينية علقت صادرات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر، في وقت تسعى فيه بكين إلى الحفاظ على المخزونات المحلية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت أنباء أن الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثالثة وما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وفي سياق متصل، طلبت إدارة الرئيس ترامب من ألمانيا وفرنسا خفض مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في تهدئة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عالميًا، وإلا فقد تواجهان حظرًا أمريكيًا محتملًا على صادرات الديزل، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات.

وقالت مصادر إن الولايات المتحدة طلبت من الاتحاد الأوروبي الإفراج عن 120 مليون برميل من الديزل على مدى الأشهر الستة المقبل، حيث تحتفظ دول الاتحاد الأوروبي بنحو 109 ملايين طن من مخزونات النفط الخام والوقود الطارئة، ما أضاف أيضًا إلى العوامل التي تحد من ارتفاع الأسعار.

استقرت أسعار النفط تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تعافي إمدادات النفط من الشرق الأوسط العقود الآجلة لخام برنت

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