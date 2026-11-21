تعد صلاة الضحى من النوافل التي حثت السنة النبوية على المحافظة عليها، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير، فهي من الصلوات المستحبة التي تقرب العبد من الله وتعينه على شكره على نعمه، لذا يبحث كثيرون عن فضل صلاة الضحى وأفضل موعد لأدائها، وعدد ركعاتها، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها سبب للرزق وقضاء الحوائج؟ وفي السطور التالية نعرض أهم ما ورد في فضل صلاة الضحى وكيفية أدائها.

فضل صلاة الضحى في السنة النبوية

وردت أحاديث نبوية عديدة تبين فضل صلاة الضحى، ومن أبرزها قول النبي صلى الله عليه وسلم: “يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى” رواه مسلم.

ومن أبرز فضائل صلاة الضحى:

تؤدي شكر نعمة الله على الجسد حيث تجزئ ركعتا الضحى عن الصدقات المطلوبة عن مفاصل الإنسان. سبب لنيل الأجر والثواب لأنها نافلة يتقرب بها المسلم إلى الله. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بركعتي الضحى، كما ورد في الصحيحين. من صلاة الأوابي ورد في صحيح مسلم وصف صلاة الأوابين بأنها حين ترمض الفصال، أي عندما تشتد حرارة الشمس في وقت الضحى. تجديد الصلة بالله تمنح المسلم فرصة للذكر والعبادة في بداية يومه. اتباع هدي النبي؛ فقد ثبت أنه صلى الضحى في أحوال متعددة، وحث بعض أصحابه على المحافظة عليها.

ما هو وقت صلاة الضحى؟

قالت دار الإفتاء إن وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل زوالها، ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار.

واستدلت على وقت صلاة الضحى بما جاء عن الإمام علاء الدين الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 92، ط. دار الكتب العلمية): [(و) نُدِبَ (أربَعٌ فصاعدًا في الضحى) على الصحيح، مِن بعد الطلوع إلى الزوال، ووقتها المختار بعد ربع النهار، وفي "المنية": أقلُّها ركعتان] اهـ.

وقال الإمام شهاب الدين النَّفْرَاوِي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 271، ط. دار الفكر): [(وصلاة الضحى) بالقصر (نافلة) متأكدة،.. وقولنا بالقصر إشارة إلى أول وقتها وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، وأما بالمد فينتهي إلى الزوال، وأما الضحوة فهي وقت الشروق].

عدد ركعات صلاة الضحى وكيفية أدائها

ورد أن صلاة الضحى سُنة مؤكدة عند الجمهور، وعن عدد ركعات صلاة الضحى فأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، وأفضلها ثماني ركعات، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، وفضلها تعد صدقة عن مفاصل الجسم البالغة نحو 360 مفصلًا.

و روى مسلم ، من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى»، وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».

و ثبت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه صلاها ثمان ركعات كما في فتح مكة، فقد روى مسلم أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها: «كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى ؟، قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ»، وروى مسلم عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: «قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى».