كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة في بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى موقف إمام عاشور وعدد من اللاعبين المصابين، إلى جانب التحركات الفنية المحتملة من جانب المغربي الحسين عموتة.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن الأهلي يخوض تدريباته حاليًا على ملاعب فرع النادي بمدينة نصر، في ظل إغلاق ملعب مختار التتش تمامًا أمام التدريبات، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لتوفير أجواء من التركيز والسرية للفريق.

وأضاف أن إدارة الأهلي حرصت على تأمين ملعب التدريبات بمدينة نصر، وعزل أعضاء النادي عن منطقة المران، لمنع أي شخص من متابعة التدريبات أو تصوير أي تفاصيل خاصة باستعدادات الفريق، مشيرًا إلى أن وائل جمعة، مدير الكرة، يتولى الاهتمام بهذه التفاصيل لضمان توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني.

كما كشف عن احتمالية إجراء الحسين عموتة تغييرًا في فلسفته الفنية خلال مواجهة بيراميدز، من خلال الاعتماد على أسلوب الضغط العالي منذ بداية اللقاء، بهدف مباغتة رولاني موكوينا، المدير الفني لـ بيراميدز.

وأكد أن عموتة لم يحسم قراره النهائي بشأن طريقة اللعب حتى الآن، رغم استقراره على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على حرص وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تحفيز اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة، والتأكيد لهم على أهمية تحقيق الفوز أمام بيراميدز.

وأوضح أن الجهاز الإداري والفني شدد على ضرورة حصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة فقط، في ظل أهمية المباراة لحسابات المنافسة على لقب الدوري المصري.

وأشار إلى أن الخسارة ستؤدي إلى اتساع الفارق بين الفريقين إلى 7 نقاط، وهو السيناريو الذي لا يرغب الأهلي أو جهازه الفني في حدوثه خلال المرحلة الحالية.