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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تخطى 52 جنيها في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار استقراراً في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، عند آخر ارتفاع تم تسجيله أمس الاثنين في البنوك المصرية، وتخطى الدولار في مصر حاجز الـ 52 جنيهاً مع تباين في سعره بين البنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 52.38 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع، فيما سجل أعلى سعر للدولار في بنك HSBC عند 52.44 جنيه للشراء و 52.54 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026:

بنك HSBC: 52.44 جنيه للشراء، 52.54 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.42 جنيه للشراء، 52.52 جنيه للبيع

بنك مصر: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية مع استمرار المخاوف التضخمية وتراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

البنك العقاري المصري العربي: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع
 

بنك الكويت الوطني NBK: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 52.38 جنيه للشراء، 52.48 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 52.36 جنيه للشراء، 52.50 جنيه للبيع

بنك البركة: 52.35 جنيه للشراء، 52.45 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 52.34 جنيه للشراء، 52.44 جنيه للبيع

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