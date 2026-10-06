اختفت من التتبع.. مروحية تابعة للبحرية الأمريكية تعلن حالة طوارئ فوق البحر الأحمر

أعلنت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية حالة طوارئ أثناء تحليقها فوق البحر الأحمر قبالة السواحل الغربية للسعودية، قبل أن تختفي لاحقًا من منصات تتبع الرحلات العامة، وفق بيانات مواقع تتبع الطائرات.

وأظهرت بيانات موقع «فلايت رادار 24» أن المروحية، وهي من طراز MH-60R Seahawk وتحمل رمز النداء VVHR512، فعّلت رمز الطوارئ العام 7700 أثناء تحليقها بالقرب من مدينة ينبع السعودية.

وبحسب بيانات التتبع، كانت المروحية تحلق على ارتفاع يقارب 475 قدمًا، أي نحو 145 مترًا، عند إعلان حالة الطوارئ، قبل أن تظهر البيانات انخفاضًا حادًا في الارتفاع، وصولًا إلى الصفر، ثم انقطع ظهور المروحية على منصة التتبع العامة.

وأثارت الواقعة تكهنات بشأن احتمال تعرض المروحية لحادث أو سقوطها في البحر، إلا أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي على وقوع تحطم، كما لم تعلن البحرية الأمريكية تفاصيل بشأن حالة الطاقم أو المروحية أو سبب إعلان حالة الطوارئ.

وأفادت مصادر تتابع حركة الطيران بأن طائرة دورية بحرية أمريكية من طراز P-8A Poseidon اتجهت نحو المنطقة التي أطلقت منها المروحية إشارة الطوارئ، فيما تحدثت حسابات متخصصة في رصد التحركات الجوية عن احتمال وقوع حادث، دون أن يمثل ذلك تأكيدًا رسميًا.

وفي تطور لاحق، أفادت تقارير بأن القيادة المركزية الأمريكية نفت تقارير متداولة عن إسقاط المروحية أو تحطمها، مؤكدة أن الطائرات والأفراد العسكريين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط بخير وتم حصرهم، ما يزيد من أهمية التمييز بين بيانات التتبع العامة والتأكيدات الرسمية بشأن مصير المروحية.

وتستخدم مروحيات MH-60R Seahawk التابعة للبحرية الأمريكية في مهام متعددة، تشمل مكافحة الغواصات والسفن السطحية، والاستطلاع والحرب الإلكترونية والقيادة والسيطرة.