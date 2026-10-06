عون: انضمام مرفأي بيروت وطرابلس لنادي موانئ الممر الاقتصادي إنجاز مؤسسي

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اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى «نادي موانئ الممر الاقتصادي» وتوقيع اتفاقية في هذا الصدد في العاصمة الهندية نيودلهي، يمثل «إنجازاً مؤسسياً مهماً للبنان، ونافذة حقيقية لتعزيز شراكاتنا وتطوير قطاعنا اللوجستي والتجاري وفق أحدث المعايير العالمية».

وقال الرئيس عون: «كل خطوة تضع مؤسساتنا على مسار التكامل والعمل الفاعل، تشكل مكسباً للبنان واقتصاده. ونحن مستمرون في بناء جسور التعاون وتفعيل دورنا بجهود أبنائنا ومؤسساتنا».

وأضاف أن الاتفاقية الموقعة في نيودلهي من شأنها دعم حضور المرافئ اللبنانية ضمن مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري الإقليمي والدولي، وتعزيز دورها في القطاع اللوجستي، بما يفتح المجال أمام تطوير الشراكات والاستفادة من الفرص المرتبطة بالممرات الاقتصادية.

وختم عون بالقول: «ما تم الاتفاق عليه في نيودلهي خطوة عملية جديدة تكرس حضور لبنان على خريطة التعاون الإقليمي والدولي».