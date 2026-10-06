مخاوف من مخطط إيراني.. تقارير تكشف سبب سحب واشنطن قاذفاتها من قاعدة فيرفورد البريطانية

كشف مسؤولون أمريكيون عن مخطط يُشتبه في ارتباطه بإيران لتنفيذ هجوم معقد بطائرات مسيّرة على قاعدة سلاح الجو البريطاني فيرفورد، وهو ما دفع الولايات المتحدة لسحب قاذفات بي-1 التابعة لها من القاعدة، حسب وكالة رويترز.

ونفت إيران أي تورط لها في أي مخطط مزعوم في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، التي تعد القاعدة الأوروبية المفضلة للقاذفات الأمريكية.

وقالت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، إنها ألقت القبض على رجل بريطاني يبلغ من العمر 22 عامًا في لندن، للاشتباه في الإعداد لأعمال إرهابية، وذلك في إطار تحقيقها في المخطط المشتبه به.

وقال متحدث باسم القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي أن من غير المناسب مناقشة مسائل استخباراتية، وإن الولايات المتحدة لن تناقش إجراءات محددة لحماية قواتها.

وأضاف المتحدث أن القاذفات الأمريكية، بما في ذلك طائرات بي-1 وبي-2 وبي-52، أثبتت خلال عمليات متعددة قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى على مستوى العالم، بما في ذلك عبر عمليات تنطلق فيها هذه الطائرات وتعود إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة القارية، مشيرًا إلى قدرتها على الوصول إلى أي مكان وفي أي وقت.