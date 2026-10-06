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شاهد .. أسرة الفنان جابر البلتاجي تستقبل العزاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد .. أسرة الفنان جابر البلتاجي تستقبل العزاء

أسرة الراحل تستقبل العزاء
أسرة الراحل تستقبل العزاء
أحمد البهى

أقيم منذ قليل عزاء الفنان جابر البلتاجي، رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار والباريتون العالمي، بمسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم.

وفاة الفنان جابر البلتاجي

وكانت نشرت الفنانة نادية مصطفى عن وفاة الفنان جابر البلتاجي، مغني الأوبرا وأستاذ الغناء الأوبرالي بأكاديمية الفنون، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقالت نادية مصطفى: بقلوب يملؤها الحزن والأسى، أنعى باسمي وباسم نقابة المهن الموسيقية، نقيبًا ومجلسًا وجموع الموسيقيين، رحيل الفنان الكبير والأستاذ القدير د. جابر البلتاجي، مغني الأوبرا المصري صاحب الصوت الباريتون المميز وأستاذ الغناء الأوبرالي بأكاديمية الفنون.

وأضافت نادية مصطفى: "رحم الله الفنان والأستاذ القدير جابر البلتاجي، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وطلابه ومحبيه والأسرة الفنية كلها الصبر والسلوان.. صلاة الجنازة اليوم من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء هيكون في المقابر".



 

وفاة الفنان جابر البلتاجي الفنان جابر البلتاجي قسم الغناء بالكونسرفتوار والباريتون العالمي الأوبرا نادية مصطفي

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