فدوى عابد : أعتبر نفسي ضيفة شرف فى مصطفي محمود .. وأظهر بدور والدته

كشفت الفنانة فدوي عابدعن تفاصيل دورها فى مسلسل مصطفي محمود، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وقالت فدوي عابد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: تعاقدت بشكل رسمي حتي الآن علي مسلسل" مصطفي محمود"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

والدة مصطفي محمود:

وتابعت فدوي عابد: يمكن أعتبار دوري فى مسلسل مصطفي محمود كضيفة شرف ، فلن أظهر فى كل أحداث العمل، حيث العب شخصية والدة مصطفي محمود.

واضافت فدوي عابد: انها لم تتعاقد بشكل رسمي حتي الآن علي بطولة عمل درامي آخر تشارك فى بطولته الفنانة أمينة خليل.

وكان آخر اعمال الفنانة فدوي عابد هو مسلسل اثنين غيرنا، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وشارك في بطولة مسلسل "اتنين غيرنا" نخبة من النجوم، أبرزهم آسر ياسين، دينا الشربيني، ، سحر رامي، نور إيهاب، يوسف وهبي، وصابرين النجيلي، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو ريش.



