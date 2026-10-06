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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الجزائر تستعد لأكبر تظاهرة للكتاب.. تفاصيل الدورة الجديدة من صالون الجزائر الدولي للكتاب

معرض
معرض
أحمد عبد القوى

تستعد الجزائر لانطلاق الطبعة التاسعة والعشرين من صالون الجزائر الدولي للكتاب، أحد أبرز المواعيد الثقافية في المنطقة العربية وإفريقيا، خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2026، بقصر المعارض بالصنوبر البحري في الجزائر العاصمة.

ويشهد يوم 28 أكتوبر الافتتاح الرسمي للصالون، فيما تُفتح أبوابه أمام الجمهور اعتبارًا من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للصالون.

ويأتي تنظيم الدورة الجديدة امتدادًا لمسيرة ثقافية بدأت عام 1995، نجح خلالها صالون الجزائر الدولي للكتاب في التحول إلى ملتقى يجمع دور النشر والكتاب والمثقفين من الجزائر ومختلف دول العالم، إلى جانب استضافة الندوات واللقاءات الأدبية والورش الثقافية، بما يعزز مكانة الجزائر كجسر للتواصل الثقافي والحضاري.

ويكشف الموقع الرسمي للصالون عن مؤشرات تعكس الحجم الكبير للحدث، إذ يعرض أرقامًا تشمل نحو 700 عارض وقرابة 200 ألف عنوان، إلى جانب مساحة عرض تبلغ 18 ألف متر مربع، مع الإشارة إلى قاعدة جماهيرية بالملايين.

ومن أبرز المبادرات المؤكدة في الطبعة التاسعة والعشرين تنظيم الدورة الثالثة من جائزة «كتابي الأول»، تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون، والموجهة إلى الكتاب الشباب دون 35 عامًا ممن نشروا روايتهم الأولى خلال عام 2026، في خطوة تستهدف دعم الإبداع الأدبي وتشجيع المواهب الروائية الجديدة وتعزيز ثقافة الكتاب والقراءة. ومن المقرر تسليم الجائزة خلال فعاليات الصالون.

ويحمل صالون الجزائر الدولي للكتاب تاريخًا من الحضور الجماهيري والثقافي الكبير؛ إذ سجلت نسخة 2024، وفق الموقع الرسمي، مشاركة 1283 دار نشر من 40 دولة، وحضورًا بلغ 3.3 مليون زائر، فضلًا عن 230 ضيفًا ونحو 480 نشاطًا ثقافيًا وتقديم 300 ألف عنوان على مساحة 23 ألف متر مربع.

وتترقب الأوساط الثقافية خلال الفترة المقبلة إعلان التفاصيل الكاملة للبرنامج الثقافي وضيوف الطبعة التاسعة والعشرين، خاصة أن الصفحة المخصصة للبرنامج الثقافي على الموقع الرسمي لا تزال تعرض برنامج الطبعة الثامنة والعشرين، وهو ما يجعل الإعلان عن برنامج دورة 2026 واحدًا من أبرز الملفات المنتظرة قبل انطلاق الحدث.

ويقام الصالون في قصر المعارض بالصنوبر البحري في المحمدية بالجزائر العاصمة، في حدث ينتظر أن يجدد حضور الجزائر على خريطة المعارض الثقافية الكبرى، ويجمع الناشرين والمبدعين والقراء حول الكتاب بوصفه مساحة للحوار والتواصل بين الثقافات.

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