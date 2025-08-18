قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار

فدوي عابد
فدوي عابد
أحمد البهى

فدوي عابد لصدى البلد: 

  • دوري في “فات الميعاد” يشبه معظم السيدات المصريات 
  • انتظروني في “برشامة”.. والمخرجين بدأوا يشوفوني

حالة من النشاط السينمائي تعيشها الفنانة فدوي عابد، حيث تنتظر عرض فيلمين لها، وهما السلم والثعبان 2 و برشامة ، صدي البلد التقى بها في حوار كشفت عن كواليس تلك الأعمال.

تعيشين حالة من النشاط السينمائي، ماذا عن مشاريعك القادمة؟ 

انتهيت من تصوير فيلم "برشامة" خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يعرض قريبًا، والعمل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، وأغلب مشاهدي ستكون مع الفنان باسم سمرة، كما اقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم "السلم والثعبان 2”. 

هل وجودك قي الجزء الثاني من السلم والثعبان، كان من عوامل حماسك انضمامك للعمل، خاصة وأن الجزء الأول ما زال عالقا في الأذهان؟ 

بالتأكيد، كما أن تعاوني المخرج الكبير طارق العريان، هو العامل الأساسي الذي حمسني للمشاركة في الفيلم. 

مسلسلك الأخير فات الميعاد حقق نجاحًا كبيرًا، كيف رأيتي هذا النجاح سواء عن العمل أو شخصية سماح؟ 

سعيدة للغاية بالنجاح الذي حققه العمل، والتفاف المشاهدين حوله، وهذا الأمر يسعد أي فنان يشارك في العمل، أما ردود الأفعال حول شخصية “سماح” شخصيًا، فأنا في غاية السعادة أن المشاهد أحب الشخصية، لأنني أحببتها.


 

شخصية “سماح” تمثل معظم السيدات المصريات، فهل اعتمدتِ على نموذج محدد في تقديم تلك الشخصية؟

لم يكن هناك نموذج واحد اعتمدت عليه في تقديم شخصية “سماح”، فهناك العديد من النماذج ممن هن حولي من سيدات، سواء شقيقاتي، صديقاتي، أو العاملين معي، لم أرَ سيدة مصرية لم تكن فيها “جدعنة” شخصية “سماح”.

العمل يناقش عددًا من الموضوعات التي تمس الأسرة المصرية، خاصة بعض القضايا المأخوذة من ملفات المحاكم، وقضية السكن في بيت العائلة. هل ترين أن تلك الموضوعات جعلته قريبًا من المشاهد المصري؟

بالتأكيد، خاصة القضايا التي يطرحها العمل وتتعلق بمسائل الطلاق والحضانة وغيرها، فهي موجودة في حياتنا جميعًا، ونصادفها من خلال أصدقائنا أو المقربين منا، وهي متعلقة بكل طبقات المجتمع.

فقانون الأحوال الشخصية به ثغرات يستغلها بعض المحامين، أغلبها يجعل المرأة “متمرمطة” في المحاكم، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه هذا القانون منصفًا لكل الأطراف، خاصة الأطفال، فهم الأهم. أما مسألة السكن في بيت العائلة، فليس لدي خبرة في هذا الأمر، ولكن بشكل عام المسلسل مسّ المشاهد لأنه مبني على قصص حقيقية من أرض الواقع.


 

في الفترة الأخيرة حققتِ نجاحات عديدة، منها مسلسل “فات الميعاد”، ومسلسلا “أشغال شقة جدًا” و”جت سليمة”. فهل ترين أن المخرجين أصبحوا ينظرون إليكِ بشكل مختلف؟

المخرجين بدأوا يشوفوني ، فقد كنت آخذ وقتًا بين كل عمل وآخر، إلا أن في الآونة الأخيرة، صادف تقديمي عددًا من الأعمال بشكل متتابع، فأصبحت ألفت نظر المخرجين، ومن ثم منحوني أدوارًا بمساحات أكبر ومختلفة، وهذا رزق من الله. ومن فضل ربنا عليّ، أن المشاهد في الآونة الأخيرة شاهدني في أعمال درامية متنوعة بين الكوميدي والدراما.


 

في بداياتك الفنية، لم تكوني متفرغة للتمثيل، حيث كانت لديكِ وظيفة أخرى.. فهل هذا الأمر ما زال مستمرًا؟

لا، الوضع اختلف منذ سنوات، فقد تفرغت للتمثيل لأنني كنت بحاجة إلى التركيز في هذا المجال.

فدوي عابد الفنانة فدوي عابد برشامة السلم والثعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

ترشيحاتنا

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد