فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار

فدوي عابد لصدى البلد:

دوري في “فات الميعاد” يشبه معظم السيدات المصريات

انتظروني في “برشامة”.. والمخرجين بدأوا يشوفوني

حالة من النشاط السينمائي تعيشها الفنانة فدوي عابد، حيث تنتظر عرض فيلمين لها، وهما السلم والثعبان 2 و برشامة ، صدي البلد التقى بها في حوار كشفت عن كواليس تلك الأعمال.

تعيشين حالة من النشاط السينمائي، ماذا عن مشاريعك القادمة؟

انتهيت من تصوير فيلم "برشامة" خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يعرض قريبًا، والعمل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، وأغلب مشاهدي ستكون مع الفنان باسم سمرة، كما اقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم "السلم والثعبان 2”.



هل وجودك قي الجزء الثاني من السلم والثعبان، كان من عوامل حماسك انضمامك للعمل، خاصة وأن الجزء الأول ما زال عالقا في الأذهان؟

بالتأكيد، كما أن تعاوني المخرج الكبير طارق العريان، هو العامل الأساسي الذي حمسني للمشاركة في الفيلم.

مسلسلك الأخير فات الميعاد حقق نجاحًا كبيرًا، كيف رأيتي هذا النجاح سواء عن العمل أو شخصية سماح؟

سعيدة للغاية بالنجاح الذي حققه العمل، والتفاف المشاهدين حوله، وهذا الأمر يسعد أي فنان يشارك في العمل، أما ردود الأفعال حول شخصية “سماح” شخصيًا، فأنا في غاية السعادة أن المشاهد أحب الشخصية، لأنني أحببتها.





شخصية “سماح” تمثل معظم السيدات المصريات، فهل اعتمدتِ على نموذج محدد في تقديم تلك الشخصية؟

لم يكن هناك نموذج واحد اعتمدت عليه في تقديم شخصية “سماح”، فهناك العديد من النماذج ممن هن حولي من سيدات، سواء شقيقاتي، صديقاتي، أو العاملين معي، لم أرَ سيدة مصرية لم تكن فيها “جدعنة” شخصية “سماح”.

العمل يناقش عددًا من الموضوعات التي تمس الأسرة المصرية، خاصة بعض القضايا المأخوذة من ملفات المحاكم، وقضية السكن في بيت العائلة. هل ترين أن تلك الموضوعات جعلته قريبًا من المشاهد المصري؟

بالتأكيد، خاصة القضايا التي يطرحها العمل وتتعلق بمسائل الطلاق والحضانة وغيرها، فهي موجودة في حياتنا جميعًا، ونصادفها من خلال أصدقائنا أو المقربين منا، وهي متعلقة بكل طبقات المجتمع.

فقانون الأحوال الشخصية به ثغرات يستغلها بعض المحامين، أغلبها يجعل المرأة “متمرمطة” في المحاكم، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه هذا القانون منصفًا لكل الأطراف، خاصة الأطفال، فهم الأهم. أما مسألة السكن في بيت العائلة، فليس لدي خبرة في هذا الأمر، ولكن بشكل عام المسلسل مسّ المشاهد لأنه مبني على قصص حقيقية من أرض الواقع.





في الفترة الأخيرة حققتِ نجاحات عديدة، منها مسلسل “فات الميعاد”، ومسلسلا “أشغال شقة جدًا” و”جت سليمة”. فهل ترين أن المخرجين أصبحوا ينظرون إليكِ بشكل مختلف؟

المخرجين بدأوا يشوفوني ، فقد كنت آخذ وقتًا بين كل عمل وآخر، إلا أن في الآونة الأخيرة، صادف تقديمي عددًا من الأعمال بشكل متتابع، فأصبحت ألفت نظر المخرجين، ومن ثم منحوني أدوارًا بمساحات أكبر ومختلفة، وهذا رزق من الله. ومن فضل ربنا عليّ، أن المشاهد في الآونة الأخيرة شاهدني في أعمال درامية متنوعة بين الكوميدي والدراما.





في بداياتك الفنية، لم تكوني متفرغة للتمثيل، حيث كانت لديكِ وظيفة أخرى.. فهل هذا الأمر ما زال مستمرًا؟

لا، الوضع اختلف منذ سنوات، فقد تفرغت للتمثيل لأنني كنت بحاجة إلى التركيز في هذا المجال.