عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

تعتبر رحلة الإسراء والمعراج من الأحداث البالغة الأهمية في العصر الراهن، حيث يسعى علماء الفلك والكون إلى دراسة إمكانيات الوصول إلى الأفلاك المختلفة، وبناء الفنادق في الفضاء، وزراعة النباتات هناك، والسفر بسرعة عالية إلى الفضاء، بالإضافة إلى اكتشاف عجائب السماوات. هذه المساعي البشرية تأتي في إطار الشكوك والتردد الذي يمكن أن يوجد حول فهم الكون.

ورحلة الإسراء والمعراج تقدم لنا حلاً نهائيًا ومقنعًا لهذه الشكوك، حيث تأخذنا إلى عالم العجائب السماوية التي كشف عنها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في رحلته المباركة. كما ورد في القرآن الكريم: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا" (الإسراء: 1) وكلمة "سبحان" تعبر عن عظمة هذه الرحلة، كما أن "ليلاً" تشير إلى سرعة وقوعها. وقد ورد أيضًا في الآية: "لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" ليؤكد على المعجزات والعجائب التي شاهدها النبي، كما في قوله: "لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى" (النجم: 18).



الإسراء والمعراج:



الإسراء هو رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في الشام في ليلة واحدة. أما المعراج فهو صعود النبي من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وصولًا إلى سدرة المنتهى.

تعد رحلة الإسراء والمعراج من أعظم المعجزات التي منحها الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بمثابة حجة واضحة على صدق نبوته. وقد أشار القرآن الكريم إلى هاتين الرحلتين في سورتين مختلفتين. ففي سورة الإسراء، ذكر الله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" (الإسراء: 1). وفي سورة النجم، ذكر الله تعالى: "وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى" (النجم: 13-18).

دلالات الرحلة:

يعد لفظ "سبحان" في القرآن تعبيرًا عن عظمة هذه الرحلة، و"ليلاً" يدل على سرعتها الفائقة ولفظ "بعبده" يدل علي جسدية الرحلة

. أما "باركنا حوله" فيُظهر بركة الأرض المقدسة وإيمان أهل فلسطين بقدسية هذه الأراضي التي تضم مقامات الأنبياء. و"لنريه من آياتنا" تؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاهدًا على عجائب الكون، و"ما زاغ البصر" يدل على قوة البصر النبوي الذي استطاع أن يرى ما يعجز البشر عن رؤيته.



معجزة لا تقاس بالمقاييس البشرية



رحلة الإسراء والمعراج ليست شيئًا يمكن قياسه بالمقاييس البشرية المحدودة للزمان والمكان، بل هي معجزة إلهية أكرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل قادر على فعل ما يشاء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الرحلة كانت فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهد بعضًا من مظاهر قدرة الله عز وجل، وليزداد قوة وثقة في الله، مما يساعده في مواجهة معارضة الكفار وأعداء الدين.

في رحلة الإسراء والمعراج، أطلع الله نبيه على العديد من الآيات الكبرى التي كانت تمهيدًا لهجرة النبي، والتي أسفرت عن مواجهة عظيمة مع الكفر والضلال. من أبرز المعجزات التي شهدها النبي في تلك الرحلة: زيارة بيت المقدس، العروج إلى السماوات، رؤية الأنبياء والمرسلين، مشاهدة الملائكة، والتعرف على الجنة والنار، إلى جانب مشاهد متعددة من النعيم والعذاب.

وقد تحدث القرآن عن رحلة الإسراء في سورة الإسراء، بينما تناول المعراج في سورة النجم، حيث ذكر الله في سورة الإسراء حكمة الإسراء بقوله: "لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" (الإسراء: 1)، وفي سورة النجم ذكر قوله: "لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى" (النجم: 18).



إن هذه المعجزة مكافأة ربانية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على ما لاقاه من آلام وأحزان طوال فترة الدعوة، وكأن الله تعالى يقول لحبيبه المصطفى: "إن كان أهل مكة وأهل الطائف قد طردوك، فإن رب السماوات والأرض يدعوك. قم، أيها المصطفى، لترحل من عالم الأرض إلى عالم السماء." رفعه الله تعالى إليه ووضع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما لاقاه من حزن وألم.

دروس الرحلة



ذكر الله في كل حال:تبدأ سورة الإسراء بكلمة "سبحان"، وفيها التنزيه والتعظيم والإجلال لصاحب هذه المعجزة.

شرف العبودية: "أسرى بعبده".

الاطلاع على قدرة الله تعالى.

الاطلاع على بدائع صنع الله.

مكانة المسجد الأقصى في الإسلام.

الرسول صلى الله عليه وسلم إماماً للأنبياء والمرسلين.

أصل الدين واحد وهو التوحيد.

الإسلام دين الفطرة.

فضل ومكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين.

أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام.

الاستفادة من الخبرات السابقة.

شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالحق.

وهكذا تتضمن رحلة الإسراء والمعراج العديد من الدروس والعبر التي يجب أن نتوقف عندها، فهي تؤكد على قوة الإيمان بالله، وتوضح لنا حقيقة الكون وأسرار الخلق، كما أنها تدعونا إلى الإيمان بالله.