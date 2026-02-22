الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

تشهد البلاد غدًا الاثنين 23 فبراير 2026، خامس أيام شهر رمضان المبارك، حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تتأثر مناطق واسعة بفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط ملحوظ للرياح، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

عدم استقرار وانخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن الطقس يميل إلى البرودة نسبيًا خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تزداد برودة الأجواء ليلًا، خاصة مع نشاط الرياح، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويستدعي ارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا خلال فترات الليل والصباح الباكر.



تفاصيل الأمطار المتوقعة

وتشير خرائط الطقس إلى فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تصاحبها سحب رعدية على فترات متقطعة.

كما تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، إضافة إلى أجزاء من الفيوم وبني سويف، مع احتمالية أن تغزر أحيانًا وتكون رعدية بنسبة حدوث تقترب من 30% على بعض المناطق.

نشاط للرياح وأتربة مثارة

ومن المتوقع نشاط للرياح على مختلف الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية هذا النشاط قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة الصحراوية منها، ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة، لا سيما في ساعات الذروة.



اضطراب الملاحة وتحذيرات بحرية

وحذّرت الهيئة من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 45 و65 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، ما قد يؤثر على أنشطة الصيد والملاحة، ويستدعي الالتزام بتعليمات السلامة البحرية.

تحذير هام من الظواهر المصاحبة

وأشارت الأرصاد إلى أن السحب الرعدية المتوقعة – بنسبة حدوث تقارب 30% – قد يصاحبها نشاط رياح قوي ناتج عن الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق، مع احتمالات لحدوث ضربات برق، وتساقط حبات البرد في نطاقات محدودة، وهو ما يستوجب الابتعاد عن أماكن تجمع المياه، وتجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المدن:

القاهرة: العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة.

الإسكندرية: العظمى 18 درجة، الصغرى 10 درجات.

مطروح: العظمى 16 درجة، الصغرى 9 درجات.

سوهاج: العظمى 22 درجة، الصغرى 10 درجات.

قنا: العظمى 23 درجة، الصغرى 10 درجات.

أسوان: العظمى 24 درجة، الصغرى 11 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وارتداء الملابس المناسبة للأجواء المتقلبة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات سقوط الأمطار أو الأتربة المثارة، حفاظًا على سلامة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.