حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس لليوم الأحد 22 فبراير 2026، الذي يتوافق مع رابع أيام شهر رمضان، مشيرة إلى أجواء باردة إلى شديدة البرودة في ساعات الصباح، تليها أجواء دافئة نهارًا، ثم تعود درجات الحرارة للانخفاض مع غروب الشمس ليلاً، ليصبح الطقس باردًا إلى شديد البرودة.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية كثيفة: ستكون موجودة من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا، وستؤثر على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة: متوقعة على مناطق من الصحراء الغربية، وسط وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: من المتوقع سقوط أمطار متقطعة على فترات على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما ستظهر سحب منخفضة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة مع احتمالية لرذاذ خفيف من الأمطار.

حالة الملاحة البحرية:

البحر المتوسط: معتدل، مع ارتفاع للموج من 1.5 إلى 2 متر.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع للموج من 2 إلى 3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22°C، الصغرى 11°C

السواحل الشمالية: العظمى 19°C، الصغرى 10°C

شمال الصعيد: العظمى 23°C، الصغرى 9°C

جنوب الصعيد: العظمى 28°C، الصغرى 11°C

نصائح للمواطنين:

توخي الحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة صباحًا.

ارتداء ملابس دافئة في المساء بسبب انخفاض درجات الحرارة.