قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
هل يجوز تأخير الفطر وترك السحور لكسر الشهوة؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس لليوم الأحد 22 فبراير 2026، الذي يتوافق مع رابع أيام شهر رمضان، مشيرة إلى أجواء باردة إلى شديدة البرودة في ساعات الصباح، تليها أجواء دافئة نهارًا، ثم تعود درجات الحرارة للانخفاض مع غروب الشمس ليلاً، ليصبح الطقس باردًا إلى شديد البرودة.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية كثيفة: ستكون موجودة من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا، وستؤثر على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة: متوقعة على مناطق من الصحراء الغربية، وسط وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: من المتوقع سقوط أمطار متقطعة على فترات على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما ستظهر سحب منخفضة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة مع احتمالية لرذاذ خفيف من الأمطار.

حالة الملاحة البحرية:

البحر المتوسط: معتدل، مع ارتفاع للموج من 1.5 إلى 2 متر.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع للموج من 2 إلى 3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22°C، الصغرى 11°C

السواحل الشمالية: العظمى 19°C، الصغرى 10°C

شمال الصعيد: العظمى 23°C، الصغرى 9°C

جنوب الصعيد: العظمى 28°C، الصغرى 11°C

نصائح للمواطنين:

توخي الحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة صباحًا.

ارتداء ملابس دافئة في المساء بسبب انخفاض درجات الحرارة.

الطقس الطقس اليوم الطقس في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

ترشيحاتنا

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

مشمشية

ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمشية

فول

هنتسحر إيه النهاردة .. فول عربي بالبرتقال وبطاطس مخبوزة

بالصور

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد