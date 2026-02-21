حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا

حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت نهارا طقس دافيء إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، فيما يسود ليلا طقس بارد إلى شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

حالة البحر المتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الجديدة 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 22 11

دمنهور 21 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 20

المنصورة 21 10

الزقازيق 22 10

شبين الكوم 21 10

طنطا 21 11

دمياط 21 10

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 12

العريش 21 12

رفح 20 10

رأس سدر 22 09

نخل 21 13

كاترين 18 09

الطور 24 04

طابا 21 12

شرم الشيخ 26 10

الغردقة 25 17

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 19 09

السلوم 18 09

سيوة 20 07

رأس غارب 25 14

سفاجا 27 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 29 18

حلايب 27 20

أبو رماد 29 19

مرسى حميرة 28 18

أبرق 29 17

جبل علبة 30 17

رأس حدربة 27 19

الفيوم 22 10

بني سويف 23 08

المنيا 23 09

أسيوط 23 09

سوهاج 24 10

قنا 28 11

الأقصر 28 11

أسوان 29 12

الوادي الجديد 26 09

أبو سمبل 28 12

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 34 21

المدينة 33 18

الرياض 30 13

المنامة 26 18

أبوظبى 29 19

الدوحة 30 18

الكويت 30 13

دمشق 19 04

بيروت 19 14

عمان 18 05

القدس 19 07

غزة 20 12

بغداد 29 12

مسقط 28 22

صنعاء 24 05

الخرطوم 34 20

طرابلس 17 11

تونس 19 10

الجزائر 17 06

الرباط 22 08

نواكشوط 35 21

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 09 01-

إسطنبول 12 04

إسلام آباد 26 12

نيودلهى 28 14

جاكرتا 31 24

بكين 13 02-

كوالالمبور 34 25

طوكيو 18 07

أثينا 14 06

روما 18 06

باريس 13 09

مدريد 18 04

برلين 08 04

لندن 14 09

مونتريال 02- 08-

موسكو 01- 05-

نيويورك 03 01-

واشنطن 08 01

أديس أبابا 26 12