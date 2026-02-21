قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
انهيار خط الصرف الصحي في واشنطن.. وترامب يُعلن حالة الطوارئ
البرلمان العربي: تصريحات هاكابي انحرافً خطير وتحريض علني
الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب
مدحت شلبي: السوشيال ميديا آفة العصر.. واللجان تصنع نجاحا مزيفا
أصل الحكاية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت نهارا طقس دافيء إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، فيما يسود ليلا طقس بارد إلى شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

حالة البحر المتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

واقرأ أيضًا:

طقس دافئ بشرم الشيخ

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الجديدة 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 22 11

دمنهور 21 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 20

المنصورة 21 10

الزقازيق 22 10

شبين الكوم 21 10

طنطا 21 11

دمياط 21 10

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 12

العريش 21 12

رفح 20 10

رأس سدر 22 09

نخل 21 13

كاترين 18 09

الطور 24 04

طابا 21 12

شرم الشيخ 26 10

الغردقة 25 17

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 19 09

السلوم 18 09

سيوة 20 07

رأس غارب 25 14

سفاجا 27 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 29 18

حلايب 27 20

أبو رماد 29 19

مرسى حميرة 28 18

أبرق 29 17

جبل علبة 30 17

رأس حدربة 27 19

الفيوم 22 10

بني سويف 23 08

المنيا 23 09

أسيوط 23 09

سوهاج 24 10

قنا 28 11

الأقصر 28 11

أسوان 29 12

الوادي الجديد 26 09

أبو سمبل 28 12

طقس القاهرة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 34 21

المدينة 33 18

الرياض 30 13

المنامة 26 18

أبوظبى 29 19

الدوحة 30 18

الكويت 30 13

دمشق 19 04

بيروت 19 14

عمان 18 05

القدس 19 07

غزة 20 12

بغداد 29 12

مسقط 28 22

صنعاء 24 05

الخرطوم 34 20

طرابلس 17 11

تونس 19 10

الجزائر 17 06

الرباط 22 08

نواكشوط 35 21

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 09 01-

إسطنبول 12 04

إسلام آباد 26 12

نيودلهى 28 14

جاكرتا 31 24

بكين 13 02-

كوالالمبور 34 25

طوكيو 18 07

أثينا 14 06

روما 18 06

باريس 13 09

مدريد 18 04

برلين 08 04

لندن 14 09

مونتريال 02- 08-

موسكو 01- 05-

نيويورك 03 01-

واشنطن 08 01

أديس أبابا 26 12

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر درجات الحرارة درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المزيد

