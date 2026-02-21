موجة انخفاضات متتالية.. ماهى المحاصيل الأكثر تأثرا بحالة الطقس؟| وأهم النصائح

حذر مركز معلومات تغير المناخ التابع لـمركز البحوث الزراعية من موجة انخفاضات متتالية في درجات الحرارة مع بداية شهر رمضان، في عودة متأخرة لأجواء ما يُعرف بـ«العشرة السلف» بين أمشير وطوبة، وفقًا لما أظهرته نماذج التنبؤ المناخي.

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس المركز، في بيان صحفي، أن التحدي لا يكمن فقط في انخفاض درجات الحرارة، بل في الفارق الحراري الكبير بين الليل والنهار، والذي قد يسبب صدمة حرارية لعدد من المحاصيل، خاصة أشجار الفاكهة التي دخلت مراحل حساسة مثل التزهير المبكر وتكوين البراعم الخضرية والزهرية.

ملامح الحالة الجوية المتوقعة

تراجع درجات الحرارة ليلًا إلى أقل من 8 درجات مئوية في مناطق الوجه البحري والظهير الصحراوي.

استقرار الحرارة نهارًا عند حدود 22–23 درجة مئوية.

نشاط للرياح أحيانًا، مع احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق الزراعية.

المحاصيل الأكثر تأثرًا

الفاكهة المبكرة مثل: المانجو، العنب المبكر، الخوخ، المشمش، البرقوق، الكمثرى، الزيتون.

القمح في مرحلة الطرد.

البطاطس الصيفية حديثة الزراعة.

الفراولة، الكتان، الخرشوف، ومحاصيل العروة الصيفية المبكرة.

النباتات الطبية والعطرية في مرحلة التزهير مثل اليانسون والكسبرة والشمر والكمون.

إجراءات وقائية للحد من الخسائر

أولًا – القمح:

ضبط الري بدقة وتجنب التغريق، خصوصًا مع نشاط الرياح.

إضافة 10–15 كجم سلفات بوتاسيوم مع أقرب رية.

مكافحة المن باستخدام أسيتامبريد + لمبادا 5%، والرش بالبروبيكونازول عند ظهور الصدأ.

ثانيًا – في حالات الشبورة الكثيفة:

تنفيذ ريات قصيرة ومتقاربة لتعويض بطء النمو.

إضافة حمض فسفوريك مع مياه الري، واستخدام مبيدات أعفان عند الضرورة.

ثالثًا – لمواجهة التذبذب الحراري:

دعم النباتات بمركبات متعددة الوظائف.

استخدام منقوع السوبر فوسفات وسلفات البوتاسيوم بالتبادل مع فوسفيت البوتاسيوم وفوسفيت الماغنسيوم.

رابعًا – الرياح المحملة بالرمال:

رش وقائي بمبيدات نحاسية بالتبادل مع الكبريت الميكروني.

إضافة مانكوزيب خلال مرحلة التزهير.

خامسًا – للحد من تأثير البرودة على التحجيم:

استخدام نترات بوتاسيوم وسيتوكينين وبورون وميبكوات كلورايد وفقًا لنوع المحصول ومرحلته.

سادسًا – مشكلة تساقط أزهار الفول (البينفل):

وقف التسميد الأزوتي مؤقتًا.

تقليل أو إيقاف الري حسب الحالة.

إضافة حمض فسفوريك أو الرش بتركيبات عالية الفسفور مع عناصر صغرى.

سابعًا – النباتات الطبية والعطرية:

مكافحة التربس.

دعم التزهير بالفسفور والماغنسيوم.

إضافة بورون وموليبدنيوم بعد اكتمال التزهير.

تطبيق برنامج تغذية متدرج لمحصول الكمون المتأخر.

طريقة إعداد منقوع السوبر للرش

نقع 3 كجم سوبر فوسفات + 3 كجم سلفات بوتاسيوم في 20 لتر ماء دافئ لمدة 24 ساعة مع التقليب المنتظم.

استخدام الجزء الرائق مع 300 لتر ماء لكل فدان.

إضافة نصف كجم أحماض أمينية حرة (برولين أو جليسين) لرفع كفاءة الامتصاص.

وشدد المركز على أن الإجراءات الاستباقية تظل الخيار الأفضل لتقليل المخاطر، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية للحقول واتخاذ التدابير الوقائية مبكرًا لتجنب خسائر ناتجة عن التقلبات الحرارية المفاجئة.