قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موجة انخفاضات متتالية.. ماهى المحاصيل الأكثر تأثرا بحالة الطقس؟| وأهم النصائح

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

حذر مركز معلومات تغير المناخ التابع لـمركز البحوث الزراعية من موجة انخفاضات متتالية في درجات الحرارة مع بداية شهر رمضان، في عودة متأخرة لأجواء ما يُعرف بـ«العشرة السلف» بين أمشير وطوبة، وفقًا لما أظهرته نماذج التنبؤ المناخي.

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس المركز، في بيان صحفي، أن التحدي لا يكمن فقط في انخفاض درجات الحرارة، بل في الفارق الحراري الكبير بين الليل والنهار، والذي قد يسبب صدمة حرارية لعدد من المحاصيل، خاصة أشجار الفاكهة التي دخلت مراحل حساسة مثل التزهير المبكر وتكوين البراعم الخضرية والزهرية.

ملامح الحالة الجوية المتوقعة

تراجع درجات الحرارة ليلًا إلى أقل من 8 درجات مئوية في مناطق الوجه البحري والظهير الصحراوي.

استقرار الحرارة نهارًا عند حدود 22–23 درجة مئوية.

نشاط للرياح أحيانًا، مع احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق الزراعية.

المحاصيل الأكثر تأثرًا

الفاكهة المبكرة مثل: المانجو، العنب المبكر، الخوخ، المشمش، البرقوق، الكمثرى، الزيتون.

القمح في مرحلة الطرد.

البطاطس الصيفية حديثة الزراعة.

الفراولة، الكتان، الخرشوف، ومحاصيل العروة الصيفية المبكرة.

النباتات الطبية والعطرية في مرحلة التزهير مثل اليانسون والكسبرة والشمر والكمون.

إجراءات وقائية للحد من الخسائر

أولًا – القمح:

ضبط الري بدقة وتجنب التغريق، خصوصًا مع نشاط الرياح.

إضافة 10–15 كجم سلفات بوتاسيوم مع أقرب رية.

مكافحة المن باستخدام أسيتامبريد + لمبادا 5%، والرش بالبروبيكونازول عند ظهور الصدأ.

ثانيًا – في حالات الشبورة الكثيفة:

تنفيذ ريات قصيرة ومتقاربة لتعويض بطء النمو.

إضافة حمض فسفوريك مع مياه الري، واستخدام مبيدات أعفان عند الضرورة.

ثالثًا – لمواجهة التذبذب الحراري:

دعم النباتات بمركبات متعددة الوظائف.

استخدام منقوع السوبر فوسفات وسلفات البوتاسيوم بالتبادل مع فوسفيت البوتاسيوم وفوسفيت الماغنسيوم.

رابعًا – الرياح المحملة بالرمال:

رش وقائي بمبيدات نحاسية بالتبادل مع الكبريت الميكروني.

إضافة مانكوزيب خلال مرحلة التزهير.

خامسًا – للحد من تأثير البرودة على التحجيم:

استخدام نترات بوتاسيوم وسيتوكينين وبورون وميبكوات كلورايد وفقًا لنوع المحصول ومرحلته.

سادسًا – مشكلة تساقط أزهار الفول (البينفل):

وقف التسميد الأزوتي مؤقتًا.

تقليل أو إيقاف الري حسب الحالة.

إضافة حمض فسفوريك أو الرش بتركيبات عالية الفسفور مع عناصر صغرى.

سابعًا – النباتات الطبية والعطرية:

مكافحة التربس.

دعم التزهير بالفسفور والماغنسيوم.

إضافة بورون وموليبدنيوم بعد اكتمال التزهير.

تطبيق برنامج تغذية متدرج لمحصول الكمون المتأخر.

طريقة إعداد منقوع السوبر للرش

نقع 3 كجم سوبر فوسفات + 3 كجم سلفات بوتاسيوم في 20 لتر ماء دافئ لمدة 24 ساعة مع التقليب المنتظم.

استخدام الجزء الرائق مع 300 لتر ماء لكل فدان.

إضافة نصف كجم أحماض أمينية حرة (برولين أو جليسين) لرفع كفاءة الامتصاص.

وشدد المركز على أن الإجراءات الاستباقية تظل الخيار الأفضل لتقليل المخاطر، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية للحقول واتخاذ التدابير الوقائية مبكرًا لتجنب خسائر ناتجة عن التقلبات الحرارية المفاجئة.

تغير المناخ المحاصيل الحالة الجوية التنبؤ المناخي بداية شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بيطري الغربية:تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية على مستوى المحافظة

المتهمين

خنافة تكاتك.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

حملات رقابية بالغربية

ضبط 500 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك في حملات تموينية بالغربية

بالصور

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
لوتس سينا
لوتس سينا

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد