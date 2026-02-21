فيها ناس حلوة.. الغندور يعلق على ظهور محمود الخطيب وحسن شحاتة معا

علق الإعلامي خالد الغندور، على الظهور الإعلاني الذي جمع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن شحاتة نجم الزمالك السابق.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “صورة حلوة وفيها ناس حلوة ياما فرحوا الشعب المصري ربنا يعطيكم الصحة و راحة البال”.

وشارك محمود الخطيب، ونجم منتخب مصر والزمالك الأسبق حسن شحاتة، ولاعب الأهلي والزمالك السابق مؤمن زكريا والفنان أحمد فهمي في حملة إعلانات تجارية.

يشارك محمود الخطيب، وحسن شحاتة، ومؤمن زكريا في المشروع القومي لاستثمار الساحل الشرقي، وذلك على غرار ما تحقق من نجاحات في منطقة الساحل الشمالي، ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية للمناطق الساحلية.

وشارك محمود الخطيب في الحملة الترويجية للتوسع الجاري بمدينة المنصورة الجديدة، في لفتة تحمل بُعدًا إنسانيًا خاصًا، وفاءً لمسقط رأسه مدينة المنصورة، وتأكيدًا على دعمه لجهود التنمية التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة.