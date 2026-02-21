قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب
موعد مباراة مانشستر سيتي ونيو كاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
رياضة

فيها ناس حلوة.. الغندور يعلق على ظهور محمود الخطيب وحسن شحاتة معا

محمود الخطيب وحسن شحاتة
محمود الخطيب وحسن شحاتة
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على الظهور الإعلاني الذي جمع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن شحاتة نجم الزمالك السابق.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “صورة حلوة وفيها ناس حلوة ياما فرحوا الشعب المصري ربنا يعطيكم الصحة و راحة البال”.

وشارك محمود الخطيب، ونجم منتخب مصر والزمالك الأسبق حسن شحاتة، ولاعب الأهلي والزمالك السابق مؤمن زكريا والفنان أحمد فهمي في حملة إعلانات تجارية.

يشارك محمود الخطيب، وحسن شحاتة، ومؤمن زكريا في المشروع القومي لاستثمار الساحل الشرقي، وذلك على غرار ما تحقق من نجاحات في منطقة الساحل الشمالي، ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية للمناطق الساحلية.

وشارك محمود الخطيب في الحملة الترويجية للتوسع الجاري بمدينة المنصورة الجديدة، في لفتة تحمل بُعدًا إنسانيًا خاصًا، وفاءً لمسقط رأسه مدينة المنصورة، وتأكيدًا على دعمه لجهود التنمية التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة.

محمود الخطيب حسن شحاتة خالد الغندور

