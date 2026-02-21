موقف زيزو من المشاركة مع الأهلي في مواجهة سموحة في الدوري .. خاص

تأكد غياب أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي، عن المواجهة المرتقبة أمام سموحة في إطار منافسات الدوري الممتاز، بعدما فشل في اللحاق بالمباراة بسبب استمرار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويحل الأهلي ضيفًا على سموحة ضمن الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء المقرر إقامته مساء الاثنين المقبل الموافق 23 فبراير، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد برج العرب.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فإن اللاعب لا يزال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بعد تعرضه لإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن المشاركة في الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الطبي فضّل عدم التعجل في عودة اللاعب، خاصة أنه ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال مراحل التأهيل والوصول إلى الجاهزية الكاملة، ما يحول دون مشاركته في لقاء سموحة.

وأضاف المصدر أن هناك احتمالية للحاق زيزو بمواجهة الفريق المقبلة أمام زد في الدوري، والمقرر إقامتها في نهاية الشهر الجاري، حال استجابته للبرنامج العلاجي بصورة كاملة خلال الأيام المقبلة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري، قبل أن تثبت الفحوصات إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ليبدأ بعدها رحلة التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويشكل غياب زيزو ضربة فنية للفريق، في ظل أهميته داخل التشكيل الأساسي، إلا أن الجهاز الفني يعوّل على البدائل المتاحة للحفاظ على مسار الفريق في سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.