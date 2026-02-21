مواعيد مواجهات الجولة الخامسة من نصف نهائي دوري سوبر الطائرة

تُقام اليوم السبت، 7 مواجهات قوية في الجولة الخامسة من الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز الكرة الطائرة للموسم 2025-2026.

فضمن المجموعة الأولى، يلتقي النادي الأهلي مع سموحة على صالة الأخير، و يستضيف سبورتنج نظيره الترسانة وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً، بينما يلعب هوليليدو مع هليوبوليس على صالة جامعة عين شمس عند الساعة 10:30 مساءً.

وكانت مباراة القناة والاتحاد السكندري ضمن المجموعة الأولى قد أُقيمت أمس الجمعة وانتهت بفوز القناة بنتيجة 3-0.

أما في المجموعة الثانية، فيواجه فريق بتروجت نظيره الزهور على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية، ويستضيف طلائع الجيش نظيره مصر للبترول عند الساعة 8:30 مساءً، أما عند الساعة 10:30 مساء، فيستضيف نادي الزمالك نظيره وادي دجلة، ويلعب الطيران مع الجزيرة على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.