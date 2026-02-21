وزارة الصحة توقّع مذكرة تفاهم مع مركز باراكير الإسباني لطب العيون

بناء على تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز باراكير الإسباني، أحد أبرز المراكز العالمية المتخصصة في طب وجراحة العيون، والذي يُعد المرجع الأول في إسبانيا منذ تأسيسه عام 1941 والمركز الرائد دوليًا في الوقاية والتشخيص والعلاج المتقدم لأمراض العيون، بفضل خبرته التي تزيد عن 80 عامًا وفريقه الطبي متعدد التخصصات المكون من ما يزيد عن 30 طبيب عيون مرموق.

تأتي مذكرة التفاهم استكمالًا لزخم التعاون الإيجابي الذي أحدثته زيارة جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا لمصر، وتأكيدًا لحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية

يمثل الجانب المصري في الاتفاق الدكتور حازم عبدالله النشار، مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بينما يمثل الجانب الإسباني الدكتور رافائيل باراكير، مدير المركز.

يهدف التعاون إلى رفع مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين المصريين في مجال طب وجراحة العيون من خلال نقل الخبرات الإسبانية المتقدمة، وتطوير خدمات التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض العيون واضطرابات الإبصار، كما يهدف الاتفاق إلى تبادل الخبرات الطبية والممارسات السريرية الرائدة، وتدريب الكوادر الطبية وبناء قدرات أطباء وفنيي الرمد، بالإضافة إلى إطلاق برامج بحثية مشتركة وفقًا للقوانين واللوائح المصرية، من خلال الاستفادة بالتقنيات الحديثة والمعدات المتطورة التي يتميز بها مركز باراكير، مع تنظيم مؤتمرات علمية وورش عمل متخصصة وبرامج توعية عامة لتعزيز الوعي بصحة العين.

ولضمان التنفيذ الفعال والمستدام، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة سير العمل، مع تولي مركز باراكير مسؤولية علاج وإدارة الحالات المعقدة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

يعكس هذا التعاون، التزام مصر بالشراكات الدولية الجادة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق العدالة في الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويسهم في رفع جودة حياة المواطنين.