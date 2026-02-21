قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الصحة توقّع مذكرة تفاهم مع مركز باراكير الإسباني لطب العيون

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
عبدالصمد ماهر

بناء على  تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز باراكير الإسباني، أحد أبرز المراكز العالمية المتخصصة في طب وجراحة العيون، والذي يُعد المرجع الأول في إسبانيا منذ تأسيسه عام 1941 والمركز الرائد دوليًا في الوقاية والتشخيص والعلاج المتقدم لأمراض العيون، بفضل خبرته التي تزيد عن 80 عامًا وفريقه الطبي متعدد التخصصات المكون من ما يزيد عن 30 طبيب عيون مرموق.

تأتي مذكرة التفاهم استكمالًا لزخم التعاون الإيجابي الذي أحدثته زيارة جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا لمصر، وتأكيدًا لحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية

 

يمثل الجانب المصري في الاتفاق الدكتور حازم عبدالله النشار، مدير  المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بينما يمثل الجانب الإسباني الدكتور رافائيل باراكير، مدير المركز.

يهدف التعاون إلى رفع مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين المصريين في مجال طب وجراحة العيون من خلال نقل الخبرات الإسبانية المتقدمة، وتطوير خدمات التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض العيون واضطرابات الإبصار، كما يهدف الاتفاق إلى تبادل الخبرات الطبية والممارسات السريرية الرائدة، وتدريب الكوادر الطبية وبناء قدرات أطباء وفنيي الرمد، بالإضافة إلى إطلاق برامج بحثية مشتركة وفقًا للقوانين واللوائح المصرية، من خلال الاستفادة بالتقنيات الحديثة والمعدات المتطورة التي يتميز بها مركز باراكير، مع تنظيم مؤتمرات علمية وورش عمل متخصصة وبرامج توعية عامة لتعزيز الوعي بصحة العين. 

ولضمان التنفيذ الفعال والمستدام، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة سير العمل، مع تولي مركز باراكير مسؤولية علاج وإدارة الحالات المعقدة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

يعكس هذا التعاون، التزام مصر بالشراكات الدولية الجادة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق العدالة في الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويسهم في رفع جودة حياة المواطنين.

مركز باراكير تشكيل لجنة مشتركة الوعي بصحة العين مؤتمرات علمية الكوادر الطبية أمراض العيون وزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

وصفات إفطار سريعة

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

ترشيحاتنا

جمهور الزمالك

الغندور يشيد بجمهور الزمالك في مباراة حرس الحدود

الهلال

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

محمد إبراهيم

فطرت في مباراة مازيمبي.. محمد إبراهيم يفجر مفاجأة بشأن إفطاره بشهر رمضان

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد