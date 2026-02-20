قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

شهد إعلان رمضاني لإحدى شركات الاتصالات عودة لافتة للفنانة عبلة كامل بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية، حيث ظهرت إلى جانب عدد من النجمات، ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وتصدّر الإعلان قوائم الاهتمام فور طرحه، باعتباره عودة قوية للفنانة التي ارتبط اسمها بأعمال درامية بارزة في الموسم الرمضاني.





من جانبه، علّق الإعلامي خالد الغندور مشيدًا بتاريخها الفني وقبولها لدى الجمهور.





وكانت عبلة كامل قد طمأنت جمهورها مؤخرًا على حالتها الصحية، مؤكدة تمتعها بصحة مستقرة، ومعبّرة عن تقديرها للدعم الذي حظيت به خلال الفترة الماضية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.