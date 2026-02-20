أوقاف كفر الشيخ تنظم مقارئ الجمهورية لتلاوة القرآن الكريم| صور

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعالية «مقرأة الجمهور» بعدد من مساجد المديرية؛ وذلك بهدف نشر الثقافة القرآنية وتعميق روح التدبر في نفوس رواد بيوت الله عز وجل خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.

وشهدت المساجد أجواءً إيمانية عامرة، حيث تحلّق المصلون حول مائدة القرآن الكريم مرددين خلف نخبة من الأئمة أصحاب الأصوات الندية، في مشهد يجسد عمق التعلق بكتاب الله – تعالى – وحرص الجميع على إتقان التلاوة والانتفاع بهدي القرآن الكريم، وسط تنظيم متميز وتفاعل كبير من الجمهور بمختلف الإدارات الفرعية.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم، استمرارها في عقد هذه الحلقات القرآنية بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة، تأكيدًا على دور المساجد كمحاضن آمنة لبناء الوعي الرشيد والسمو الأخلاقي وربط المجتمع بكتاب ربه واقعًا ملموسًا.