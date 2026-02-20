قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
أمريكا.. قرار قضائي عاجل يخص عناصر إدارة الهجرة والجمارك وإنفاذ القانون
تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بالمطرية.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

محمود نوفل

أفادت قناة روسيا البوم بمقتل عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي البارز كارل جريلمير  برصاصة على شرفة منزله في كاليفورنيا.

وفي وقت سابق ؛ لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة أخرون في حادث إطلاق نار الساعات الماضية خلال مباراة هوكي للشباب في ولاية رود آيلاند شمال شرق الولايات المتحدة.

وصرحت رئيسة شرطة باوتكيت، تينا جونكالفيس، للصحفيين اليوم بأن مطلق النار كان من بين القتلى بينما تم نقل الجرحى وهم في حالة خطيرة إلى المستشفى.

وتابعت أن شخصًا ما ساهم في إنهاء الحادث العنيف بسرعة، وذلك بتدخله ومحاولته السيطرة على مطلق النار الذي كان متواجدًا في الملعب لمشاهدة مباراة هوكي لأحد أفراد عائلته.

وأضافت أن مطلق النار توفي متأثرًا على ما يبدو بجرح ناري ألحقه بنفسه، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقالت رئيسة شرطة باوتكيت: "يبدو أن هذا الحادث كان مُستهدفًا، وربما يكون مرتبطًا بنزاع عائلي".

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، يأتي هذا الحادث بعد شهرين تقريبًا من مأساة عنف مُسلح هزت رود آيلاند في جامعة براون، حيث قتل مُسلح طالبين وأصاب تسعة آخرين.

الفيزياء الفلكية مقتل عالم أمريكي حادث إطلاق نار مباراة هوكي جامعة براون

