أمريكا.. قرار قضائي عاجل يخص عناصر إدارة الهجرة والجمارك وإنفاذ القانون

أفادت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي بأن محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة ألغت قرار ولاية كاليفورنيا بحظر تغطية وجوه عناصر إدارة الهجرة والجمارك وغيرهم من عناصر إنفاذ القانون أثناء العمليات.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وكالة “رويترز” بأن السلطات الأمريكية أصدرت قرارا بتوسيع صلاحيات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE لاحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على البطاقة الخضراء.

فيما دعت منظمات الحريات المدنية وحقوق المهاجرين، إلى مسيرات حاشدة في جميع أنحاء أمريكا احتجاجًا على مقتل ناشطة برصاص أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في مينيسوتا، في الوقت الذي فتحت فيه سلطات الولاية تحقيقًا خاصًا بها في الحادث.

وأفاد منظمو الاحتجاجات ، بأنه تم التخطيط لأكثر من ألف فعالية في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء عمليات الانتشار واسعة النطاق لعناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركزت في معظمها بالمدن التي يحكمها سياسيون ديمقراطيون.