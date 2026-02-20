قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكرم عبدالمجيد: شربت وأنا ناسي.. وبحب الحمام المحشي في رمضان
بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أمريكا.. قرار قضائي عاجل يخص عناصر إدارة الهجرة والجمارك وإنفاذ القانون

أمريكا
أمريكا
محمود نوفل

أفادت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي بأن محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة ألغت قرار ولاية كاليفورنيا بحظر تغطية وجوه عناصر إدارة الهجرة والجمارك وغيرهم من عناصر إنفاذ القانون أثناء العمليات.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وكالة “رويترز” بأن السلطات الأمريكية أصدرت قرارا بتوسيع صلاحيات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE لاحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على البطاقة الخضراء.

فيما دعت منظمات الحريات المدنية وحقوق المهاجرين، إلى مسيرات حاشدة في جميع أنحاء أمريكا  احتجاجًا على مقتل ناشطة برصاص أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في مينيسوتا، في الوقت الذي فتحت فيه سلطات الولاية تحقيقًا خاصًا بها في الحادث.

وأفاد منظمو الاحتجاجات ، بأنه تم التخطيط لأكثر من ألف فعالية في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء عمليات الانتشار واسعة النطاق لعناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركزت في معظمها بالمدن التي يحكمها سياسيون ديمقراطيون.

أمريكا إدارة الهجرة والجمارك محكمة الإستئناف كاليفورنيا المدعية العامة الأمريكية

