الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إفطار شهر رمضان.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "هل فيه ست أو أم أو زوجة في مصر بتطبخ ال٣٠ يوم في رمضان ولا ده مستحيل ولا ممكن ويا تري كام في ال١٠٠".

من جانب آخر، اِستعاد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، ذكرياته مع وليد صلاح الدين نجم نادي الأهلي السابق ومدير الكرة الكرة الحالي في القلعة الحمراء.

ونشر خالد الغندور صورة قديمة له عبر حسابه على فيسبوك رفقة وليد صلاح الدين وكتب "أنا و واحد من احرف لاعبي مصر كابتن وليد صلاح الدين بس في الكورة لكن في الطاولة هارد لك الغندور يكسب 31 و محبوسة".