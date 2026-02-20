التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مرتقبة مع نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل)

موعد مباراة الزمالك والحرس

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وحرس الحدود في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم حيث يحل فريق الحرس ضيفا علي الفارس الأبيض.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والحرس

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم.

ترتيب الفريقين

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 31 نقطة بينما يتواجد حرس الحدود في المركز ال17 برصيد 14 نقطة.

9 غيابات

ويعاني الزمالك بعدة إصابات وعلي رأسهم محمود جهاد، أحمد فتوح، أحمد حسام ، عمرو ناصر ، محمد صبحي ، أدم كايد ، بارون أوشينج بينما يغيب لأسباب فنية كلا من محمد عواد وسيف جعفر.

التشكيل المتوقع للزمالك والحرس

ومن المتوقع أن يبدأ معتمد جمال المدير الفني للزمالك اللقاء بكلا من

في حراسة المرمى: مهدي سليمان

في خط الدفاع : أحمد خضري ، محمود حمدي الونش ، حسام عبدالمجيد ، محمد إسماعيل

في خط الوسط: محمد شحاتة ، أحمد شريف ، أحمد عبدالرحيم إيشو

في خط الهجوم : ناصر منسي ، عدي الدباغ ، شيكو بانزا