قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
أمريكا.. قرار قضائي عاجل يخص عناصر إدارة الهجرة والجمارك وإنفاذ القانون
تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بالمطرية.. صور
أسرة محامي تعتدي على طاقم طبي بمستشفى المبرة بالمحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود

الزمالك
الزمالك
القسم الرياضي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مرتقبة مع نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل)

موعد مباراة الزمالك والحرس
ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وحرس الحدود في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم حيث يحل فريق الحرس ضيفا علي الفارس الأبيض.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والحرس

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم.

ترتيب الفريقين

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 31 نقطة بينما يتواجد حرس الحدود في المركز ال17 برصيد 14 نقطة.

9 غيابات 

ويعاني الزمالك بعدة إصابات وعلي رأسهم  محمود جهاد، أحمد فتوح، أحمد حسام ، عمرو ناصر ، محمد صبحي ، أدم  كايد ، بارون أوشينج بينما يغيب لأسباب فنية كلا من محمد عواد وسيف جعفر.

التشكيل المتوقع للزمالك والحرس

ومن المتوقع أن يبدأ معتمد جمال المدير الفني للزمالك اللقاء بكلا من

في حراسة المرمى: مهدي سليمان

في خط الدفاع : أحمد خضري ، محمود حمدي الونش ، حسام عبدالمجيد ، محمد إسماعيل

في خط الوسط: محمد شحاتة ، أحمد شريف ، أحمد عبدالرحيم إيشو

في خط الهجوم : ناصر منسي ، عدي الدباغ ، شيكو بانزا

الزمالك حرس الحدود الدوري الممتاز ناصر منسي معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

حادثة بورسعيد الإسماعيلية

مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص

ترشيحاتنا

عمرو اديب

تعبنا من التكرار.. عمرو أديب يحلل الأعمال الدرامية بشهر رمضان

عصام عمر و جيهان الشماشرجي

بعد تردد أنباء عن ارتباطهما..جيهان الشماشرجي تثير الجدل بمنشور جديد

صبري فواز

الكوميديا مش استظراف.. صبري فواز يشيد بمصطفى غريب

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد