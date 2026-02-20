قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وفاء عامر: لو جوزي فكر في الجواز أنا اللي هخطبله

وفاء عامر
وفاء عامر
أحمد البهى

أكدت الفنانة وفاء عامر مدى تقديرها ودعمها لزوجها المنتج محمد فوزي، واصفة إياه بأنه سند كبير في حياتها.


وقالت وفاء عامر خلال لقائها في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب على قناة الشمس: «أنا وجود جوزي في حياتي سندي، ومحمد فوزي في حياتي ونفسه في البيت سند، وربنا يديمها عليا نعمة».

وأضافت وفاء عامر أنها مستقلة ماديًا ولا تعتمد على زوجها، مؤكدة أنها تأخذ رأيه في قراراتها المهمة، وقالت: «أنا مش محتاجة منه فلوس، ولا طمعانة يجيبلي مسلسل، وباخد رأيه في حاجات كتير».


كما أكدت أن زوجها لم يحب أي امرأة أثناء عمله الفني، واصفة إياه بأنه صديق وأخ قبل أن يكون زوجها، مشددة على أن علاقتهما تقوم على الاحترام والصداقة.

وأوضحت الفنانة أن هذه العلاقة المتينة بينهما تمنحها القوة في حياتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أن الدعم المتبادل والاحترام هو أساس نجاح زواجهما واستقراره.

وقالت عامر: جوزي لو فكر في الزواج أنا اللي هخطبله".

الفنانة وفاء عامر وفاء عامر المنتج محمد فوزي محمد فوزي

