وفاء عامر: لو جوزي فكر في الجواز أنا اللي هخطبله

أكدت الفنانة وفاء عامر مدى تقديرها ودعمها لزوجها المنتج محمد فوزي، واصفة إياه بأنه سند كبير في حياتها.



وقالت وفاء عامر خلال لقائها في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب على قناة الشمس: «أنا وجود جوزي في حياتي سندي، ومحمد فوزي في حياتي ونفسه في البيت سند، وربنا يديمها عليا نعمة».

وأضافت وفاء عامر أنها مستقلة ماديًا ولا تعتمد على زوجها، مؤكدة أنها تأخذ رأيه في قراراتها المهمة، وقالت: «أنا مش محتاجة منه فلوس، ولا طمعانة يجيبلي مسلسل، وباخد رأيه في حاجات كتير».



كما أكدت أن زوجها لم يحب أي امرأة أثناء عمله الفني، واصفة إياه بأنه صديق وأخ قبل أن يكون زوجها، مشددة على أن علاقتهما تقوم على الاحترام والصداقة.

وأوضحت الفنانة أن هذه العلاقة المتينة بينهما تمنحها القوة في حياتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أن الدعم المتبادل والاحترام هو أساس نجاح زواجهما واستقراره.

وقالت عامر: جوزي لو فكر في الزواج أنا اللي هخطبله".