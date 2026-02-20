علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

التهاب الحلق من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا بين الأطفال، خاصة مع تغيرات الطقس أو الإصابة بنزلات البرد والعدوى الفيروسية.

ويصاحبه غالبًا ألم عند البلع، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، واحتقان بالحلق، ما يسبب انزعاجًا للطفل ويؤثر على شهيته ونشاطه.

أسباب التهاب الحلق لدى الأطفال

يرجع التهاب الحلق في معظم الحالات إلى عدوى فيروسية، وقد يكون أحيانًا نتيجة عدوى بكتيرية مثل التهاب اللوزتين، إضافة إلى أسباب أخرى كالحساسية أو التعرض للهواء البارد.



طرق علاج التهاب الحلق في المنزل

الإكثار من السوائل الدافئة مثل اليانسون أو شوربة الدجاج.

إعطاء الطفل العسل الطبيعي (لمن هم فوق عمر سنة) لتهدئة الحلق.

الغرغرة بماء دافئ وملح للأطفال الأكبر سنًا.

استخدام خافض حرارة مناسب لعمر الطفل بعد استشارة الطبيب.

توفير الراحة والابتعاد عن المشروبات الباردة.



ينبغي التوجه للطبيب في حال استمرار الأعراض لأكثر من 3 أيام، أو ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ، أو ظهور صعوبة في التنفس أو البلع، أو وجود طفح جلدي، فقد يشير ذلك إلى عدوى بكتيرية تحتاج إلى مضاد حيوي بوصفة طبية.

نصيحة مهمة

لا يُنصح بإعطاء الطفل مضادًا حيويًا دون استشارة الطبيب، لأن معظم حالات التهاب الحلق تكون فيروسية ولا تستدعي هذا النوع من العلاج.

ويؤكد الأطباء أن الاهتمام بالتغذية السليمة وتقوية مناعة الطفل يساهمان في تقليل فرص الإصابة المتكررة، مع الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام.