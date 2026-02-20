قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا

صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية شبشير الحصة بمركز طنطا بمحافظة الغربية، حالة من الصدمة والوجيعة بين الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شاب في نهاية العقد الثاني من عمره على يد شباب آخر جراء طعنات غادرة بواسطة أداة حادة أثناء فعاليات إحدى الدورات الرمضانية وتم نقل الضحية إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث وفاة الشاب على يد آخرين بسبب مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ أثناء فعاليات الدورة الرمضانية بنطاق قرية شبشير الحصة بدائرة مركز طنطا .

 

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكشفت التحريات  الأولية من المعاينة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقرب من ملعب القرية حال تدشين  مباراة ضمن فعاليات دورة رمضانية لكرة القدم، ما أسفر عن مقتل أحد المتواجدين في المكان.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف، ونقل الجثمان إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

إيقاف الدورة الرمضانية

كما تقرر إيقاف الدورة الرمضانية بالقرية مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات وحرصًا على سلامة الجميع.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية وفاة شاب طعنات نافذة دورة كرة قدم رمضانية طنطا

