فوانيس وحلويات.. أجواء رمضانية في مطار القاهرة واحتفاء خاص مع المسافرين

احتفلت شركة ميناء القاهرة الجوي بحلول شهر رمضان المبارك من خلال تنظيم فعالية مميزة داخل مباني الركاب (1) و(2) و(3) وذلك في إطار حرصها على مشاركة الركاب الأجواء الإيمانية والاحتفالية للشهر الكريم وتعزيز تجربة السفر داخل المطار.

وقام فريق العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، بتنظيم الفعالية والتواجد بصالات السفر والوصول حيث تم توزيع هدايا رمزية على الركاب شملت فوانيس رمضان وميداليات تذكارية تحمل طابع الشهر الفضيل إلى جانب التقاط الصور التذكارية مع المسافرين من مختلف الجنسيات في أجواء عكست روح البهجة والضيافة المصرية الأصيلة.

وشهدت المبادرة تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من الركاب الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تضفي طابعًا إنسانيًا مميزًا على تجربة السفر.

وأكدت الشركة أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها المستمر على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الصورة الحضارية للمطار باعتباره بوابة مصر الأولى إلى العالم.