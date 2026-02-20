قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

سلع غذائية ارشيفيه
سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، حالة من الاستقرار الملحوظ في ظل توافر السلع الغذائية والأساسية، مع انتظام واضح في حركة البيع والشراء اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، وذلك في ظل جهود مكثفة تبذلها الأجهزة التنفيذية لضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.


ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع زيادة معدلات الضخ داخل المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، بما يواكب ارتفاع الطلب على السلع الغذائية خلال فصل الشتاء.


وخلال جولة ميدانية لرصد الأوضاع داخل الأسواق بمختلف المراكز، أكد مواطنون وتجار أن الأسعار حافظت على معدلاتها خلال الفترة الأخيرة، دون تسجيل زيادات جديدة، مشيرين إلى أن وفرة المعروض وتعدد منافذ البيع ساهما بشكل مباشر في تحقيق هذا التوازن، إلى جانب الرقابة المستمرة من المديريات المعنية، التي انعكست إيجابيًا على استقرار السوق المحلي.
أسعار منتجات اللحوم والدواجن جاءت أولًا كالتالي:
اللحم البلدي (1 كجم): 300–350 جنيهًا.
الدواجن البيضاء (1 كجم): 60–70 جنيهًا.
أسعار منتجات الألبان:
الجبن الأبيض (1 كجم): 70–80 جنيهًا.
الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا.
كرتونة البيض: 125 جنيهًا.
أسعار الزيوت والسمن:
زجاجة زيت (1 لتر): 55 جنيهًا.
السمن (1 كجم): 65 جنيهًا.
السمن (2 كجم): 130 جنيهًا.
أسعار السلع الجافة والدقيق:
دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا.
الشاي حجم كبير: 50 جنيهًا.
أسعار السلع الأساسية الأخرى:
كيلو السكر: 33 جنيهًا.
مكرونة (400 جرام): 13 جنيهًا.
الفول البلدي (1 كجم): 32 جنيهًا.
لفة أرز (10 أكياس): 230 جنيهًا.
شكارة أرز (10 كجم): 235 جنيهًا.
شكارة شعرية: 180 جنيهًا.
 

وتعكس هذه المؤشرات نجاح سياسات المحافظة الهادفة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، من خلال التوسع في المنافذ التموينية والمبادرات المجتمعية، التي توفر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، فضلًا عن إقامة معارض موسمية تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وتواصل محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع الجهات المعنية، تكثيف جهود المتابعة والرقابة اليومية لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، مع تعزيز الشراكة مع المنتجين المحليين وتقليل حلقات التداول، بما يسهم في تحسين جودة السلع المعروضة والحفاظ على استقرار الأسواق، دعمًا لمستوى المعيشة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد سلع غذائية

