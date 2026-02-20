ما مقدار زكاة الفطر 2026؟.. الإفتاء تجيب

ما مقدار زكاة الفطر 2026؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية..

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إن الحد الأدنى لزكاة الفطر عن الفرد هذا العالم هو 35 جنيهًا عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضافت الدار أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.04) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

واشارت إلى أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

كيف قدرت الإفتاء قيمة زكاة الفطر

وأوضحت كيف تم حساب قيمة زكاة الفطر في رمضان 2026، وقالت: "حسبنا قيمة زكاة الفطر لهذا العام على القمح البلدي الذي هو نوع من الأنواع المذكورة في سُنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر، بالإضافة إلى أن أغلب طعام المصريين يُخلط به ومنه رغيف العيش الذي هو وجبة أساسية وكما أنه يدخل في أطعمة كثيرة جدًا".

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر في رمضان 2026

وبيّنت دار الإفتاء طريقة حساب قيمة زكاة الفطر في رمضان 2026 كالتالي:

سعر إردب القمح كام

دلوقتي سعره ٢250 جنيه مصري من أحسن الأنواع

وإردب القمح فيه ١٥٠ كيلو

يبقى سعر الكيلو 15 جنيهًا

والزكاة في القمح (٢.٠٤ كيلو)

يبقى نضرب ٢.٠٤كيلو * 15 جنيه

يطلع الناتج 30.6 جنيه مصري تقريبًا

وتابعت دار الإفتاء، "٣٥ جنيه يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشوية، و35 جنيه ده الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك".

واستطردت دار الإفتاء “طب إنت شايف إن 35 جنيه قليل ومش هتعمل حاجة، يبقى طلع ما ترضاه نفسك، ولا تلزم غيرك يطلع زيك؛ لأنه ممكن يكون غير قادر”.

واختتمت منشورها "كمان تقدر تطلعها فلوس لا تشتر بها شيء؛ لأن بعض الناس مفكرة إننا ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا، لأ طلعها فلوس عادي وزكاتك صحيحة، وربنا يتقبل منك، كمان يجوز إخراجها من أول رمضان إلى صلاة العيد".