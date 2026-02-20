قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
«روائح مجهولة المصدر بالجيزة».. أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال أسبوع| إنفوجراف
دعاء اليوم الثاني من رمضان.. اغتنمه فى هذا اليوم المبارك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟

حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم
حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم
شيماء جمال

حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟.. سؤال يشغل بال كثيرا من المسلمين حيث يعتقد البعض ان الصيام يتسبب فى حالات غضب وحدوث الشجارات ويريدون معرفة هل ذلك يؤثر على الصيام أم لا؟.

وفي هذا السياق قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية الأسبق، إن الصيام ليس سببا للغضب، لأنه واحد من العبادات التي تعمل على تعليم العبد القدرة على الصبر والتحمل، وليس الغضب بسبب انقطاع الطعام والشراب.

وأوضح خلال فتوى له، أن أسباب الغضب هي نفسها أسباب المعصية، التى تأتى نتيجة لشياطين الإنس أو شياطين الجن، أو النفس الإنسانية، وفي رمضان تكون الأسباب هي شياطين الإنس أو النفس الإنسانية، وذلك لأن شياطين الجن تكون مصفدة خلال هذا الشهر الكريم.

وتابع: “فالغضب مثله مثل المعصية يخرج نتيجة لأثر شياطين الإنس أو النفس الآمارة بالسوء”.

ونوه أن المعصية المقصودة هي الغضب غير المحمود، لأنه يوقع الضغينة والكراهية والتشاجر بين العباد، وهذه الصفات تتعارض مع الدروس المستفادة من عبادة الصيام، التي تعمل على نشر الصبر والمحبة بين المواطنين.

وشدد على أنه لا يجوز أن يكون الصيام سبب في نفاذ الصبر، لأن شهر رمضان هو شهر الصبر، وإذا غضب العبد بسبب الصيام يكون ذلك دليل على أنه لم يجرَ تهذيبه من عبادة الصيام.

حكم صوم من يتلفظ بألفاظ خارجة فى نهار رمضان

قال الدكتور مجدى عاشور، إن الصائم يجب عليه ألا يتكلم بألفاظ خارجة تتنافى مع شهر رمضان حتى لا يعرض صيامه للخطر.

وأضاف فى إجابته على سؤال «هل التلفظ بألفاظ خارجة فى نهار رمضان يبطل الصيام؟»، أن هناك فارقا بين الصحة والقبول، طالما أنه لم يأكل ويشرب ولم يفعل شيئا من المنهى عنه من الفجر الى المغرب فيكون الصوم صحيحا، ولكن صومه قد يكون معرضا للخطر فالرفث أو الكلام السيئ يقلل من ثواب الصوم، حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ، وَلا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ».

وأوضح أن التلفظ بألفاظ خارجة لا يبطل الصيام، لأن السائل لم يأكل أو يشرب أو يجامع في نهار رمضان، لكن حتى يكون الصوم مقبولًا نلتزم بالمناهج والنواهي.

وأضاف: الكلام السيء أو الإشارات السيئة تقلل من ثواب الصيام، وتهدره بسبب الألفاظ الخارجة.

واستطرد: كما أن كثرة النوم يحرم الصائم من أمرين، هما: «استشعار لذة الصيام، وتحصيل ثوابه».


هل يبطل صوم من نام أكثر اليوم في نهار رمضان؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النوم فى نهار رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح.

وأضاف "ممدوح" فى إجابته حول سؤال ( ما حكم من نام أكثر اليوم في نهار رمضان هل يبطل صومه؟)، أن نوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، فلو استيقظ الإنسان قبل المغرب ولو للحظة واحدة فإن الصيام يكون صحيحا، إلا أن هناك فرقًا بين صحة الصيام وبين أن الإنسان يكون فى أيام يقصد فيها أن ينال الأجر العظيم فمن حصل له ذلك بعذرًا فلا حرج واما من يقصد ذلك صومه صحيح إلا أنه يفوت على نفسه فضلًا عظيمًا فى إدراك العبادات التى يكثر اجرها إذا فعلها الإنسان وهو صائم.

وأشار الى أنه لا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الحاكم في "المستدرك".

