رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
فن وثقافة

منى زكي عبر إنرجي: المخرج صاحب الكلمة الأهم في أي عمل

مني زكي
مني زكي
أحمد البهى

حلت الفنانة منى زكي ضيفة راديو إنرجي عبر برنامج «الكلمة» مع إيناس سلامة الشواف، مسؤل التنسيق بإذاعة إنرجي حيث تحدثت عن تأثير الكلمة في حياتها وأعمالها الفنية.

وأكدت منى زكي على أن توقيت الكلمة مهم ومؤثر، وأنها تحرص دائمًا على اختيار اللحظة المناسبة للحديث أو الصمت، فليس كل ما يُقال يستحق التعليق أو الكشف عن رأيها.

وأوضحت أنها في بداياتها كانت تركّز بشكل أساسي على النص المكتوب، لكنها اليوم باتت تولي اهتمامًا أكبر بالمخرج، معتبرةً أن «ربّ العمل» هو صاحب الدور الأكبر في إبراز قيمة النص والقصة وتحويلهما إلى عمل متكامل.


وأشارت إلى أنها ليست من الشخصيات كثيرة الكلام أو التعليق خاصةً تجاه ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم حبها للإعلام، فإنها في الفترة الأخيرة لم تعد تفضّل الظهور للتعليق على أعمالها، إيمانًا منها بأن العمل بعد طرحه يصبح ملكًا للجمهور، ويخضع للنقاش والتقييم بحرية.

وترى أن وظيفة الفنان الأساسية هي التعبير عمّا يريد قوله من خلال أعماله الفنية، كما أكدت على أن والدها ما زال صاحب الكلمة الأهم في حياتها، وأن نصائحه لا تُنسى.

وتحدثت عن عدد من الكُتّاب الذين تركوا بصمة بارزة في تاريخ الدراما، من بينهم وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة، مشيرة إلى أن هناك «لزمات» خالدة في تاريخ الفن لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، مثل جملة «أنا نعمة الله والأجر على الله» للفنانة نادية الجندي، وكذلك عبارة «يا صفايح السمنة السايحة».

ومع ذلك، ترى منى زكي أن «اللزمات» لم تعد ضرورية في الوقت الحالي داخل أي عمل فني، وأن الارتجال له مكانه الأنسب على خشبة المسرح، بينما تحتاج الدراما والسينما إلى قدر أكبر من الالتزام بالنص ورؤية العمل ككل.

الفنانة منى زكي

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

محمد صلاح وعمر مرموش

قرارات مهمة في الدوريات الأوروبية لمراعاة اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان

إنتر ميلان الإيطالي

إنتر ميلان يكشف عن تفاصيل إصابة لاوتارو مارتينيز

عدي الدباغ

الصراع مشتعل .. ترتيب هدافي الدوري قبل مباريات اليوم الجمعة

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

