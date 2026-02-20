مراقب المباراة يصدم الجيش الملكي بشأن أحداث مباراة الأهلي

كشفت بعض التقارير المغربية عن تطورات أزمة مباراة الاهلي والجيش الملكي والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي في اطار ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا

وأكدت صحيفة "الصباح" المغربية أن تقرير مراقب المباراة أقر ان جماهير الجيش الملكي عي المسؤولية عن الاعتداءات التي أشعلت التوتر داخل المدرجات علي الرغم من المقاطع المنتشرة عقب المباراة

وأضافت الصحيفة أن لجنة الانضباط التابعة لـ الكاف خاطبت الجيش الملكي للحصول علي توضيحات والرد علي تقرير المراقب خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعه

وأضافت التقارير إلى وجود تضارب بين تقرير مراقب المباراة من جهة، والتقارير المقدمة من حكم اللقاء والمنسق العام من جهة أخرى