بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
ايمن محمد

في مشهد يجسد أسمى معاني التآخي والتسامح، هنأت كاتي ظريف، أول مسحراتية مسيحية بمدينة  دهب، إخوتها المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، مرتدية جلابية بيضاء، وممسكة بطبلة وفانوس، لتشارك أهالي المدينة أجواء الشهر الكريم بروح مفعمة بالبهجة.

وجابت ظريف شوارع دهب مرددة العبارة الرمضانية الشهيرة: «اصحى يا نايم وحد الدايم»، وسط تفاعل وترحيب من الأهالي والزائرين، في لوحة إنسانية تعكس خصوصية المدينة السياحية وروحها المتسامحة.

ولم تكتفِ ظريف بالمشاركة في الأجواء الرمضانية بالشوارع، بل استقبلت الشهر الفضيل بطريقة مبتكرة؛ إذ صممت فانوسًا رمضانيًا خاصًا، وغطست به في أعماق البحر برفقة عدد من الغطاسين، احتفالًا بقدوم رمضان، في مشهد لافت يجمع بين مهنتها كمدربة غطس وشغفها بمشاركة أصدقائها المسلمين فرحتهم.

وأكدت ظريف، التي تعمل مدربة غطس بمدينة دهب، أنها تحرص كل عام على استقبال شهر رمضان بأسلوب مختلف، يعكس روح المحبة والتقارب بين الجميع، مشيرة إلى أن الشهر الكريم يمثل فرصة حقيقية لتعزيز قيم التآلف والمودة داخل المجتمع.

وتستعد ظريف لرمضان بتعليق الزينة في الشوارع السياحية، والمشاركة في توزيع الفوانيس على الأطفال، والمساهمة في تنظيم إفطار العاشر من رمضان، مؤكدة أن سعادتها الحقيقية تكمن في إدخال البهجة إلى قلوب زملائها وأصدقائها، ومشاركتهم أجواء الشهر الفضيل.

وتجسد تجربة كاتي ظريف نموذجًا حيًا للتعايش والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، حيث تتحول الطقوس الرمضانية في دهب إلى مساحة مشتركة للفرح والإنسانية، تتجاوز كل الفوارق، وتؤكد أن روح رمضان تجمع القلوب قبل أن تزين الشوارع بالفوانيس والأنوار.

جنوب سيناء أول مسحراتيه مسيحية دهب كاتي ظريف

