انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد إيران لإجبارها على إبرام اتفاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

محمد صلاح يسعى للثأر من نوتنجهام بعد حرمانه من رقم قياسي.. ما القصة؟

أحمد أيمن

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض مواجهة مرتقبة مع فريقه ليفربول أمام نوتنجهام فورست ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا له بعد حرمانه من إنجاز رقمي كان قريبًا من تحقيقه.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة صلاح إلى تحقيق الفوز من أجل المنافسة على المربع الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي والحفاظ على فرص المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يضم أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل دولة أوروبية للمشاركة في البطولة خلال الموسم المقبل.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

تنطلق مباراة ليفربول ونوتنجهام، مساء يوم الأحد المقبل 22 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر، وتمام الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2025–2026.

يخوض ليفربول المباراة المقبلة، وهو في المركز السادس برصيد 42 نقطة، حققها من 12 انتصارا و6 تعادلات، فيما تلقى 8 هزائم منذ انطلاق نسخة الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يخوض نوتنجهام المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و6 تعادلات، وتلقى 13 هزيمة منذ انطلاق الموسم.

محمد صلاح يسعى للثأر

تشير تقارير إلى أن صلاح يدخل اللقاء بدافع قوي لتعويض ما فاته سابقًا، حيث يسعى هذه المرة إلى ترك بصمته أمام فورست، بعدما عجز في زياراته السابقة لملعب “سيتي جراوند” عن تسجيل أو صناعة أي هدف، وهو أمر نادر في مسيرته مع الفريق الإنجليزي. 

وساهم صلاح في حصد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي، بعد التألق الكبير والوصول إلى 47 مساهمة، حيث استطاع اللاعب أن يساهم سواء بالتسجيل أو الصناعة أمام كل الأندية في البطولة العام الماضي، باستثناء فريق واحد وهو نوتنجهام فورست.

هذا الإخفاق السابق يمنح المواجهة طابعًا ثأريًا للنجم المصري، الذي اعتاد التألق في المواعيد الكبيرة.

ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الأخير على برايتون بثلاثية نظيفة، وهي نتيجة أعادت الفريق إلى مسار النتائج الإيجابية، حيث شهد اللقاء تألق صلاح الذي واصل تقديم الإسهامات الهجومية، ليؤكد جاهزيته للمواجهة المقبلة.

وعلى الصعيد الشخصي، يواصل قائد هجوم الريدز مطاردة الأرقام التاريخية، إذ عادل مؤخرًا رقمًا مميزًا في صناعة الأهداف بالدوري، بعدما وصل إلى 92 تمريرة حاسمة، وهو نفس رصيد ديفيد سيلفا أحد أبرز صناع اللعب في تاريخ البطولة. 

وبات النجم المصري بحاجة إلى تمريرة حاسمة جديدة ليتقدم خطوة إضافية في قائمة أفضل صناع الأهداف عبر تاريخ المسابقة.

أما على مستوى الفريق، فقد أظهر ليفربول تحسنًا ملحوظًا في نتائجه خارج أرضه، إذ لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة في آخر سبع مباريات خارج ملعبه، مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، وهو ما يعكس تطور الأداء والاستقرار الفني في الفترة الأخيرة.

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

التعدى على فرد أمن

بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله

جهود متنوعة

تفعيل منظومة النظافة الجديدة وفع 219 طنا من المخلفات في أحياء مدينة أسوان

محافظ المنيا يتفقد موائد الرحمن

محافظ المنيا: 7 آلاف وجبة يوميا بموائد الرحمن.. وتوزيع 6 آلاف شنطة طوال شهر رمضان

جانب من الحدث

حملات مكثفة لتنظيف وتطهير وتعقيم المساجد في الوادي الجديد

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

