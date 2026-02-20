محمد صلاح يسعى للثأر من نوتنجهام بعد حرمانه من رقم قياسي.. ما القصة؟

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض مواجهة مرتقبة مع فريقه ليفربول أمام نوتنجهام فورست ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا له بعد حرمانه من إنجاز رقمي كان قريبًا من تحقيقه.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة صلاح إلى تحقيق الفوز من أجل المنافسة على المربع الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي والحفاظ على فرص المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يضم أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل دولة أوروبية للمشاركة في البطولة خلال الموسم المقبل.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

تنطلق مباراة ليفربول ونوتنجهام، مساء يوم الأحد المقبل 22 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر، وتمام الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2025–2026.

يخوض ليفربول المباراة المقبلة، وهو في المركز السادس برصيد 42 نقطة، حققها من 12 انتصارا و6 تعادلات، فيما تلقى 8 هزائم منذ انطلاق نسخة الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يخوض نوتنجهام المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و6 تعادلات، وتلقى 13 هزيمة منذ انطلاق الموسم.

محمد صلاح يسعى للثأر

تشير تقارير إلى أن صلاح يدخل اللقاء بدافع قوي لتعويض ما فاته سابقًا، حيث يسعى هذه المرة إلى ترك بصمته أمام فورست، بعدما عجز في زياراته السابقة لملعب “سيتي جراوند” عن تسجيل أو صناعة أي هدف، وهو أمر نادر في مسيرته مع الفريق الإنجليزي.

وساهم صلاح في حصد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي، بعد التألق الكبير والوصول إلى 47 مساهمة، حيث استطاع اللاعب أن يساهم سواء بالتسجيل أو الصناعة أمام كل الأندية في البطولة العام الماضي، باستثناء فريق واحد وهو نوتنجهام فورست.

هذا الإخفاق السابق يمنح المواجهة طابعًا ثأريًا للنجم المصري، الذي اعتاد التألق في المواعيد الكبيرة.

ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الأخير على برايتون بثلاثية نظيفة، وهي نتيجة أعادت الفريق إلى مسار النتائج الإيجابية، حيث شهد اللقاء تألق صلاح الذي واصل تقديم الإسهامات الهجومية، ليؤكد جاهزيته للمواجهة المقبلة.

وعلى الصعيد الشخصي، يواصل قائد هجوم الريدز مطاردة الأرقام التاريخية، إذ عادل مؤخرًا رقمًا مميزًا في صناعة الأهداف بالدوري، بعدما وصل إلى 92 تمريرة حاسمة، وهو نفس رصيد ديفيد سيلفا أحد أبرز صناع اللعب في تاريخ البطولة.

وبات النجم المصري بحاجة إلى تمريرة حاسمة جديدة ليتقدم خطوة إضافية في قائمة أفضل صناع الأهداف عبر تاريخ المسابقة.

أما على مستوى الفريق، فقد أظهر ليفربول تحسنًا ملحوظًا في نتائجه خارج أرضه، إذ لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة في آخر سبع مباريات خارج ملعبه، مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، وهو ما يعكس تطور الأداء والاستقرار الفني في الفترة الأخيرة.