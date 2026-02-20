محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد مع ليفربول في البريميرليج

يسعى النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول إلى كتابة فصل جديد في مسيرته التاريخية بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما يقود فريقه أمام نوتينجهام فورست ضمن منافسات الجولة الـ27 من البريميرليج.

رقم قياسي جديد يلوح في الأفق

يحل ليفربول ضيفًا على نوتينجهام فورست عصر الأحد بملعب “سيتي جراوند”، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للنجم المصري، الذي يحتاج إلى تمريرة حاسمة واحدة فقط لينفرد بلقب أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد وصل إلى 92 تمريرة حاسمة بقميص الريدز في المسابقة، معادلًا رقم أسطورة النادي ستيفن جيرارد، ليصبح على بُعد خطوة واحدة من اعتلاء الصدارة منفردًا.

معادلة رقم جيرارد

وجاءت معادلة صلاح لرقم جيرارد بعد تمريرة ركنية متقنة سجل منها المدافع فيرجيل فان دايك هدفًا برأسية في المباراة الماضية، ليؤكد استمرار تأثيره الحاسم في صناعة الفارق مع ليفربول.

وباتت مواجهة نوتينجهام فرصة ذهبية للنجم المصري من أجل الانفراد بالرقم التاريخي وتعزيز مكانته كأحد أعظم لاعبي النادي عبر العصور.

إنجاز جديد في تاريخ البريميرليج

ولا تتوقف أهمية الرقم عند حدود ليفربول فقط، إذ إن أي تمريرة حاسمة جديدة سترفع رصيد صلاح إلى 93 تمريرة مع ليفربول في الدوري، ما يمنحه المركز السابع في قائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يتساوى حاليًا مع النجم الإسباني ديفيد سيلفا في عدد التمريرات الحاسمة، ما يفتح الباب أمامه لتجاوز اسم جديد من الأسماء اللامعة التي صنعت تاريخ المسابقة.

ومع احتساب تمريراته السابقة بقميص تشيلسي ارتفع إجمالي تمريراته الحاسمة في الدوري الإنجليزي إلى 93 تمريرة ليواصل صلاح ترسيخ اسمه بين كبار صناع اللعب في تاريخ البطولة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، ساعيا لتحسين موقعه في سباق المراكز الأوروبية.

في المقابل يتواجد نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في البقاء.

ليلة تاريخية منتظرة

تبدو المواجهة أكثر من مجرد ثلاث نقاط إذ قد تشهد لحظة تاريخية جديدة في مسيرة محمد صلاح الذي اعتاد تحطيم الأرقام القياسية منذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما عام 2017 ليواصل كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة الإنجليزية.