قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا

افتتاح مساجد ببني سويف
افتتاح مساجد ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، في افتتاح 4 مساجد، بقرى :بني سويف، الواسطى واهناسيا، في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

حيث افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد" التقوى"بعزبة توفيق التابعة لـ اهناسيا الخضراء ، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية على مساحة 300 م2، وحضر الافتتاح وأداء شعائر الصلاة كل من : النائب محمد رجب عضو مجلس النواب والشيخ صبحي رمضان مدير إدارة الأوقاف والأستاذ رياض مبروك رئيس قرية اهناسيا الخضراء

وتم افتتاح مسجد " المعهد الديني "بقرية اهناسيا الخضراء بعد صيانته وتطويره بالجهود الذاتية على مساحة 500م2 ، حيث شهد الافتتاح : الأستاذ ناصر غانم نائب رئيس المدينة والشبخ طه عبد المنجد محمد مفتش الأوقاف والشيخ ربيع مصطفي جاد إمام المعهد الديني باهناسيا الخضراء

وافتتح علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى مسجد"على بن أبي طالب"بقرية كوم أبوراضي بعد " إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية" على مساحة 500م2 ،وذلك في حضور أعضاء مجلس النواب ( النائب عبد الحكيم مسعود ، النائب محمد فاروق يوسف ، النائب أحمد إبراهيم الجنيدي)،الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارات الأوقاف بالمديرية، اشرف مليجي نائب رئيس المدينة والشيخ عماد مدير إدارة اوقاف الوسطى والشيخ حماده جمعة مفتش مساجد الواسطى و سعيد قرني رئيس قرية انفسط

فيما افتتح أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة اهناسيا ،مسجد " عباد الرحمن "بقرية معصرة نعسان "بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 350م² بالجهود الذاتية"، وذلك بحضور  جمال جمعة نائب رئيس الوحدة المحلية ، الشيخ حسنين نعمان عزوزووائل سعد رئيس مجلس قروي قاي وأهالي القرية


 

بني سويف اوقاف بني سويف إفتتاح مسجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

تفعيل منظومة النظافة الجديدة وفع 219 طنا من المخلفات في أحياء مدينة أسوان

محافظ المنيا يتفقد موائد الرحمن

محافظ المنيا: 7 آلاف وجبة يوميا بموائد الرحمن.. وتوزيع 6 آلاف شنطة طوال شهر رمضان

جانب من الحدث

حملات مكثفة لتنظيف وتطهير وتعقيم المساجد في الوادي الجديد

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد