رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، في افتتاح 4 مساجد، بقرى :بني سويف، الواسطى واهناسيا، في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

حيث افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد" التقوى"بعزبة توفيق التابعة لـ اهناسيا الخضراء ، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية على مساحة 300 م2، وحضر الافتتاح وأداء شعائر الصلاة كل من : النائب محمد رجب عضو مجلس النواب والشيخ صبحي رمضان مدير إدارة الأوقاف والأستاذ رياض مبروك رئيس قرية اهناسيا الخضراء

وتم افتتاح مسجد " المعهد الديني "بقرية اهناسيا الخضراء بعد صيانته وتطويره بالجهود الذاتية على مساحة 500م2 ، حيث شهد الافتتاح : الأستاذ ناصر غانم نائب رئيس المدينة والشبخ طه عبد المنجد محمد مفتش الأوقاف والشيخ ربيع مصطفي جاد إمام المعهد الديني باهناسيا الخضراء

وافتتح علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى مسجد"على بن أبي طالب"بقرية كوم أبوراضي بعد " إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية" على مساحة 500م2 ،وذلك في حضور أعضاء مجلس النواب ( النائب عبد الحكيم مسعود ، النائب محمد فاروق يوسف ، النائب أحمد إبراهيم الجنيدي)،الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارات الأوقاف بالمديرية، اشرف مليجي نائب رئيس المدينة والشيخ عماد مدير إدارة اوقاف الوسطى والشيخ حماده جمعة مفتش مساجد الواسطى و سعيد قرني رئيس قرية انفسط

فيما افتتح أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة اهناسيا ،مسجد " عباد الرحمن "بقرية معصرة نعسان "بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 350م² بالجهود الذاتية"، وذلك بحضور جمال جمعة نائب رئيس الوحدة المحلية ، الشيخ حسنين نعمان عزوزووائل سعد رئيس مجلس قروي قاي وأهالي القرية



